Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!

Το σχόλιο της παρουσιάστριας στην ανάρτησή της στο Instagram

21.08.25 , 19:52 Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!
Η Μαριέττα Χρουσαλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να εντυπωσιάζει με την αψεγάδιαστη αίσθηση του στιλ της, είτε πρόκειται για μια επίσημη εκδήλωση είτε για χαλαρές στιγμές στις διακοπές της.

Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!

Αυτή τη φορά, η πρώην Σταρ Ελλάς και τηλεπαρουσιάστρια ξεχώρισε με την επιλογή της: ένα ολόσωμο μαγιό σε έντονο πορτοκαλί χρώμα.

Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι- χέρι στη Μύκονο

Το συγκεκριμένο χρώμα αναδεικνύει μοναδικά την καλλίγραμμη σιλουέτα της και ταιριάζει απόλυτα με το ηλιοκαμένο δέρμα της. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τις διακοπές της με φόντο τη θάλασσα, αποπνέουν φρεσκάδα, κομψότητα κι απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά

«Δεν ήμουν σίγουρη για το πορτοκαλί χρώμα, αλλά το λάτρεψα!», σχολίασε στην ανάρτησή της η Μαριέττα.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά για τα 15 χρόνια γάμου με τον Πατίτσα

Η επιλογή του πορτοκαλί δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί μία από τις κορυφαίες τάσεις της φετινής σεζόν. Είναι ένα χρώμα που συμβολίζει την αισιοδοξία και τη θετική ενέργεια, προσθέτοντας μια ζωντανή πινελιά σε κάθε εμφάνιση και ξεχωρίζοντας από τις πιο κλασικές επιλογές.

Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!

Η Μαριέττα Χρουσαλά, με την αισθητική της, επιβεβαιώνει πως γνωρίζει πώς να ενσωματώνει τις τάσεις της μόδας με τον πιο κομψό τρόπο.

