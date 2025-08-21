Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!

Η Μαριέττα Χρουσαλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να εντυπωσιάζει με την αψεγάδιαστη αίσθηση του στιλ της, είτε πρόκειται για μια επίσημη εκδήλωση είτε για χαλαρές στιγμές στις διακοπές της.

Αυτή τη φορά, η πρώην Σταρ Ελλάς και τηλεπαρουσιάστρια ξεχώρισε με την επιλογή της: ένα ολόσωμο μαγιό σε έντονο πορτοκαλί χρώμα.

Το συγκεκριμένο χρώμα αναδεικνύει μοναδικά την καλλίγραμμη σιλουέτα της και ταιριάζει απόλυτα με το ηλιοκαμένο δέρμα της. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τις διακοπές της με φόντο τη θάλασσα, αποπνέουν φρεσκάδα, κομψότητα κι απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά

«Δεν ήμουν σίγουρη για το πορτοκαλί χρώμα, αλλά το λάτρεψα!», σχολίασε στην ανάρτησή της η Μαριέττα.

Η επιλογή του πορτοκαλί δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί μία από τις κορυφαίες τάσεις της φετινής σεζόν. Είναι ένα χρώμα που συμβολίζει την αισιοδοξία και τη θετική ενέργεια, προσθέτοντας μια ζωντανή πινελιά σε κάθε εμφάνιση και ξεχωρίζοντας από τις πιο κλασικές επιλογές.

Η Μαριέττα Χρουσαλά, με την αισθητική της, επιβεβαιώνει πως γνωρίζει πώς να ενσωματώνει τις τάσεις της μόδας με τον πιο κομψό τρόπο.