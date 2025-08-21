Ωρωπός: Ο Ρέιζ, ο «Μάγειρας» και η σχέση με τον διασημότερο Τούρκο μαφιόζο

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν μετά από αιφνιδιαστική έφοδο σε πολυτελείς βίλες στον Ωρωπό και στο Χαλκούτσι.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν:

Όπλα με σιγαστήρα

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών

Πανάκριβα και θωρακισμένα αυτοκίνητα

Σημειώσεις με κωδικοποιημένα στοιχεία

Ένας από τους συλληφθέντες, 29 ετών, είχε αγοράσει βίλα αξίας 800.000 ευρώ για να αποκτήσει golden visa. Στην κατοχή του είχε θωρακισμένο όχημα.

«Αγαπάω την Ελλάδα. Θέλω να ζήσω για πάντα εδώ», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενώ όταν ερωτήθηκε γιατί έχει στη διάθεσή του θωρακισμένο αυτοκίνητο, απάντησε ότι φοβάται την απαγωγή του απο συμπατριώτες του, καθώς είναι... από πλούσια οικογένεια στη Τουρκία.

Τούρκοι κακοποιοί: Ποιος είναι ο 29χρονος ιδιοκτήτης της βίλας

Τα άγρυπνα μάτια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν πάνω στον 29χρονο ιδιοκτήτη της βίλας εδώ και έναν χρόνο. Είχε χαρτογραφηθεί μαζί με άλλα 40 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομικής συντάκτριας του Star, Κατερίνας Μαστραντωνάκη, θεωρούν ότι είναι ο αρχηγός της οργάνωσης. Στη χώρα του καταζητείται για επτά αδικήματα. Το προσωνύμιό του είναι Ρέιζ.

Ανάμεσα στις πολλές δουλειές τους είναι να φέρνουν πανάκριβα αυτοκίνητα από τη Βουλγαρία με μεταφορικές εταιρείες. Έτσι διακινούν, σύμφωνα με πληροφορίες, και μεγάλα χρηματικά ποσά. Πολλές συναλλαγές είχαν και με την Ισπανία.

Ο πατέρας του συνελήφθη το 2019 στην Τουρκία με το προσωνύμιο «Ο Μάγειρας», γιατί «μαγείρευε» ηρωίνη.

Όσον αφορά τα όπλα και τα ναρκωτικά, ο Ρέιζ φέρεται να έχει επαφές στην Τουρκία με μέλη της ομάδας του Ντουντάρ Κιλίτζ, ο οποίος πέθανε το 1999. Ο Κιλίτζ θεωρείται ένας από τους διασημότερους μαφιόζους της χώρας, με στελέχη που συνεχίζουν τη δράση του.

Η έφοδος στη βίλα στον Ωροπό και τα κωδικοποιημένα τετράδια

Κατά την έφοδο της αστυνομίας, μέσα στη βίλα βρίσκονταν άλλα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο αδερφός του ιδιοκτήτη.

Ένας από αυτούς προσπάθησε να ξεφορτωθεί τα ναρκωτικά ρίχνοντάς τα στη λεκάνη της τουαλέτας. Ο 25χρονος υποστήριξε ότι ήταν δικά του και ότι ήταν για προσωπική χρήση.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν τρία τετράδια με ονόματα, ποσά και χρηματικές συναλλαγές.

Ακόμη, ένας φιλοξενούμενος παραδέχθηκε ότι το πιστόλι Glock με σιγαστήρα που βρέθηκε, ήταν δικό του και το είχε για προσωπική ασφάλεια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τις πολυτελείς βίλες και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες.

