Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι!

Η φυσική ομορφιά και το στιλ της μαγνητίζουν τα βλέμματα

Τελευταία Νέα
21.08.25 , 22:45 Αλεξάνδρα Νίκα: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο με τον Κ. Αργυρό
21.08.25 , 22:42 Βύρωνας: Σοκ Από Βανδαλισμό Σε Σχολείο
21.08.25 , 22:11 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Περνάει υπέροχα στην όμορφη Κίμωλο
21.08.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 21/8/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
21.08.25 , 21:47 Teosty: Ποιος είναι ο 35χρονος food streamer από τη Θεσσαλονίκη
21.08.25 , 21:19 Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι!
21.08.25 , 20:52 Ρένα Μόρφη: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με την αδερφή της
21.08.25 , 20:19 Ωρωπός: Ο Ρέιζ, ο «Μάγειρας» και η σχέση με τον διασημότερο Τούρκο μαφιόζο
21.08.25 , 19:52 Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!
21.08.25 , 19:49 Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο ο CEO της Velocity και της Volt
21.08.25 , 19:42 Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
21.08.25 , 19:09 Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο
21.08.25 , 18:47 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου»
21.08.25 , 18:09 Hyundai: Φέρνει την επανάσταση στην εμπειρία κινητικότητας
21.08.25 , 17:56 «Νιώθω πολύ μόνη»: Η εξομολόγηση μητέρας πριν ξεκληρίσει την οικογένειά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερο βίντεο που πόσταρε η Μελίνα Νικολαΐδη από τη μετακόμισή της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μελίνα Νικολαΐδη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα. Η κόρης της Δέσποινας Βναδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, που πρόσφατα αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης κι ανεμελιάς με τους followers της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. 

Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι!

Το απόγευμα της Πέμπτης, η νεαρή ηθοποιός ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία όπου ποζάρει στην ακροθαλασσιά με ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι.

Μελίνα Νικολαΐδη: Επέστρεψε κι ανανεωμένη απολαμβάνει το Greek Summer!

Το στιγμιότυπο αναδεικνύει το γυμνασμένο της σώμα και το φωτεινό της χαμόγελο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα και κάνοντας τη δημοσίευση αμέσως viral.

Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι!

Η φωτογραφία που «ανέβασε» η Μελίνα Νικολαΐδη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μελίνα Νικολαΐδη τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Λονδίνο, όπου σπούδαζε υποκριτική στο τμήμα Drama, Theatre & Dance του Royal Holloway University. 

Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδος με τη Μελίνα Νικολαΐδη στην Αθήνα

Η Μελίνα λατρεύει τον ήλιο και τη θάλασσα

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της βρετανικής πρωτεύουσας. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε τις σπουδές της, κάνοντας τους διάσημους γονείς της περήφανους για την επιτυχία της. Η επιστροφή της στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές αποτελεί μια ευκαιρία να χαλαρώσει μετά τις απαιτητικές σπουδές της και να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΝΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top