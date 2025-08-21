Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι!

Η Μελίνα Νικολαΐδη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα. Η κόρης της Δέσποινας Βναδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, που πρόσφατα αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης κι ανεμελιάς με τους followers της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
Το απόγευμα της Πέμπτης, η νεαρή ηθοποιός ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία όπου ποζάρει στην ακροθαλασσιά με ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι.
Μελίνα Νικολαΐδη: Επέστρεψε κι ανανεωμένη απολαμβάνει το Greek Summer!
Το στιγμιότυπο αναδεικνύει το γυμνασμένο της σώμα και το φωτεινό της χαμόγελο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα και κάνοντας τη δημοσίευση αμέσως viral.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μελίνα Νικολαΐδη τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Λονδίνο, όπου σπούδαζε υποκριτική στο τμήμα Drama, Theatre & Dance του Royal Holloway University.
Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδος με τη Μελίνα Νικολαΐδη στην Αθήνα
Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της βρετανικής πρωτεύουσας. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε τις σπουδές της, κάνοντας τους διάσημους γονείς της περήφανους για την επιτυχία της. Η επιστροφή της στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές αποτελεί μια ευκαιρία να χαλαρώσει μετά τις απαιτητικές σπουδές της και να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.