Hyundai: Φέρνει την επανάσταση στην εμπειρία κινητικότητας

Το UX Studio Seoul είναι ένας από τους πρώτους συμμετοχικούς ανοιχτούς ερευνητικούς κόμβους παγκοσμίως, που εμπλέκει τους πελάτες στο σχεδιασμό εμπειριών της μελλοντικής κινητικότητας· Το Hyundai Motor Group στοχεύει στην προώθηση της εμπειρίας κινητικότητας χρήστη (UX) ενσωματώνοντας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των οχημάτων πληροφορίες από πραγματικούς χρήστες·

Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τα UX concepts χρησιμοποιώντας Virtual Reality (VR), να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα και να εξερευνήσουν στο Open Lab την αρχιτεκτονική του οχήματος που καθορίζεται από λογισμικό (SDV) του Ομίλου· Ερευνητές UX και επιλεγμένοι πελάτες συνεργάζονται στο Advanced Research Lab για να επικυρώσουν την κινητικότητα των UX concepts μέσω πραγματικών προσομοιώσεων

Η UX Test Zone προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να κατανοήσουν τη διαδικασία έρευνας UX μέσω τριών ενοτήτων: UX Insight, UX Concept και UX Validation.

Η ενότητα UX Insight εισάγει τη συνολική διαδικασία έρευνας της εμπειρίας χρήστη UX μέσω μεγάλων οθονών. Οι επισκέπτες μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους σχετικά με την εμπειρία κινητικότητας χρήστη UX.

Η ενότητα UX Concept διαθέτει μια ξύλινη βάση μελέτης, επιτρέποντας στους επισκέπτες να εξερευνήσουν διάφορες έννοιες UX, όπως διατάξεις καθισμάτων, χαρακτηριστικά αποθήκευσης και κινούμενες κονσόλες. Οι συσκευές VR επιτρέπουν στους επισκέπτες να βιώσουν αυτές τις λειτουργίες σε ένα καθηλωτικό περιβάλλον.

Η ενότητα UX Validation περιλαμβάνει ένα validation buck, ένα μοντέλο προσομοίωσης σε φυσικό μέγεθος της εσωτερικής δομής ενός οχήματος, όπου οι επισκέπτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με διάφορα συστήματα ως μέρος ενός εικονικού περιβάλλοντος οδήγησης που προβάλλεται σε πάνελ LED. Το σύστημα παρακολούθησης ματιών παρακολουθεί το βλέμμα του οδηγού, το οποίο στη συνέχεια αναλύεται για αξιολόγηση και επικύρωση των δοκιμών.