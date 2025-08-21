Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο

Εξιτήριο έλαβε σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου ο Γιώργος Μαζωνάκης από το Δρομοκαΐτειο.

Από την περασμένη Δευτέρα ο γνωστός τραγουδιστής είχε πάρει… άτυπα εξιτήριο από τη ψυχιατρική κλινική, ωστόσο σήμερα το πήρε και τυπικά.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ», είχε δηλώσει στις κάμερες κατά την έξοδό του τη Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο τραγουδιστής ανέβασε στα social media για πρώτη φορά βίντεο μέσα από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο.

«15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω Ακόμα. Συνεχίζεται...», ήταν το πρώτο του μήνυμα εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά του πίστη στον Θεό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο στις 14 Αυγούστου μετά από εισαγγελική εντολή.