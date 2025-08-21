Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο

«Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού»

Τελευταία Νέα
21.08.25 , 20:19 Ωρωπός: Ο Ρέιζ, ο «Μάγειρας» και η σχέση με τον διασημότερο Τούρκο μαφιόζο
21.08.25 , 19:52 Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!
21.08.25 , 19:49 Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο ο CEO της Velocity και της Volt
21.08.25 , 19:42 Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
21.08.25 , 19:09 Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο
21.08.25 , 18:47 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου»
21.08.25 , 18:09 Hyundai: Φέρνει την επανάσταση στην εμπειρία κινητικότητας
21.08.25 , 17:56 «Νιώθω πολύ μόνη»: Η εξομολόγηση μητέρας πριν ξεκληρίσει την οικογένειά της
21.08.25 , 17:32 Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
21.08.25 , 17:10 Χάρης Βαρθακούρης: Διακοπές με την Αντελίνα, τις κόρες και τα αδέρφια του
21.08.25 , 17:05 Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί νοσοκομεία και ΜΚΟ να εκκενώσουν
21.08.25 , 17:02 Φωτιά Εύβοια: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά κοντά στην Αιδηψό
21.08.25 , 16:23 Τόνια Σωτηροπούλου - Κωστής Μαραβέγιας: Διάκοπες στη Σικελία για το ζευγάρι
21.08.25 , 15:30 Ανθή Βούλγαρη: Δείτε το προσκλητήριο της βάπτισης του γιου της!
21.08.25 , 15:20 Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των έξι Τούρκων μαφιόζων που συνελήφθησαν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/Eurokinissi
Δείτε το βίντεο που πόσταρε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο έλαβε σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου ο Γιώργος Μαζωνάκης από το Δρομοκαΐτειο. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Από την περασμένη Δευτέρα ο γνωστός τραγουδιστής είχε πάρει… άτυπα εξιτήριο από τη ψυχιατρική κλινική, ωστόσο σήμερα το πήρε και τυπικά. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ», είχε δηλώσει στις κάμερες κατά την έξοδό του τη Δευτέρα 18 Αυγούστου.  

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ...»

Το απόγευμα της Πέμπτης ο τραγουδιστής ανέβασε στα social media για πρώτη φορά βίντεο μέσα από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο από το δωμάτιο του στο Δρομοκαΐτειο

«15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω Ακόμα. Συνεχίζεται...», ήταν το πρώτο του μήνυμα εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά του πίστη στον Θεό.

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο  Δρομοκαΐτειο στις 14 Αυγούστου μετά από εισαγγελική εντολή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top