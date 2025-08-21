Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Επέστρεψε σπίτι του ο γνωστός τραγουδιστής

21.08.25 , 17:32 Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi/NDP Photo Agency
Δείτε όσα δήλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από το Δρομοκαΐτειο στην Αννα Σταματιάδου και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης, έξι ημέρες μετά την ακούσια εισαγωγή του, έπειτα από σχετική απόφαση της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθούσε.

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εξέτασαν όλα τα δεδομένα και με γνώμονα την ασφάλεια τόσο του ίδιου του τραγουδιστή όσο και του περιβάλλοντός του, κατέληξε ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι που να συνηγορούν στη συνέχιση της νοσηλείας του. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο

Υπενθυμίζεται ότι ο λαϊκός ερμηνευτής είχε λάβει θεραπευτική άδεια την περασμένη Δευτέρα, περιμένοντας την απόφαση που έγινε γνωστή σήμερα Πέμπτη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Γιώργος Μαζωνάκης: Η εισαγωγή στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή κι ο «πόλεμος» ανακοινώσεων με την οικογένειά του

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο την Πέμπτη, 14 Αυγούστου, έπειτα από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, και χωρίς τη δική του συγκατάθεση. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «σπάει» τη σιωπή του στο Star

Ο ίδιος, μέσω ανακοίνωσής του, κατηγόρησε τα μέλη της οικογένειάς του ότι «τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί», ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή απάντησε μέσω δικής της ανακοίνωσης ότι μοναδικό της μέλημα είναι η υγεία του ανθρώπου τους﻿

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
Back to Top