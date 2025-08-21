Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας

Επιμέλεια STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Θρήνος για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Τα δραματικά λεπτά της προσπάθειας διάσωσής του / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο και την κυβέρνηση έχει σκορπίσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Απόστολου Βεζυρόπουλου, ο οποίος υπέστη ανακοπή.

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ήταν 59 ετών

Ο 59χρονος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ πρώην υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε παραθαλάσσιο καφέ στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να φτάνουν στο σημείο και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατάφερε να επανέλθει.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, του υπουργείου Υγείας, του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση επί μία ώρα, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει στη Βέροια τις επόμενες ημέρες.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατό του

Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, από το υπουργείο Υγείας γνωστοποιούνται τα εξής:

«Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το βιογραφικό του και η πορεία στην πολιτική

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και μαζί έχουν δύο παιδιά.

  • Ήταν δημόσιος υπάλληλος και εργάστηκε ως εφοριακός.
  • Την περίοδο 1995 - 1998 διετέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος Κυψέλης Ημαθίας.
  • Από το 2004 έως το 2008 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της συνδικαλιστικής παράταξης ΔΑΚΕ εφοριακών Ημαθίας - Πέλλας - Πιερίας.
  • Την περίοδο 2007 - 2010 διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και Α΄ Αντινομάρχης την περίοδο 2007 - 2008, με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.
  • Τον Νοέμβριο του 2010 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Βέροιας ενώ από το 2010 ήταν Αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας.
  • Τον Ιούνιο του 2012, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ.
  • Τον Ιούλιο του 2019, ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικό αξίωμα ως υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, στην κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Τον Αύγουστο του 2023 και μέχρι τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
  • Τον Απρίλιο του 2025 ανέλαβε ΓΓ της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Επίσης, διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών την περίοδο 09/07/2019 - 26/05/2023.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
 |
ΝΔ
