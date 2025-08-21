Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ήταν 59 ετών

Κατέρρευσε σε beach bar στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Πολιτικη
Πολιτικη
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Πρώτη Δημοσίευση: 21.08.25, 14:01
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, πρώην υφυπουργός Οικονομικών και σημερινός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου ο κ. Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ήταν 59 ετών

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με γιατρούς και διασώστες να επιχειρούν επί τόπου για την ανάνηψή του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου και από εκεί πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Δυστυχώς οι προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή απέβησαν άκαρπες και ο Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε. Ήταν μόλις 59 ετών. 

Ποιος είναι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος στη Βουλή / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ)

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και μαζί έχουν δύο παιδιά.

Σπούδασε οικονομικά και πριν ασχοληθεί με την πολιτική εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Αργότερα, μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται στο επίσημο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της Βουλής.

