Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ήταν 59 ετών

Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, πρώην υφυπουργός Οικονομικών και σημερινός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου ο κ. Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με γιατρούς και διασώστες να επιχειρούν επί τόπου για την ανάνηψή του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου και από εκεί πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Δυστυχώς οι προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή απέβησαν άκαρπες και ο Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε. Ήταν μόλις 59 ετών.
Ποιος είναι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και μαζί έχουν δύο παιδιά.
Σπούδασε οικονομικά και πριν ασχοληθεί με την πολιτική εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Αργότερα, μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται στο επίσημο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της Βουλής.