Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Περνάει υπέροχα στην όμορφη Κίμωλο

Σύντομη απόδραση στην Κίμωλο έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, χαρακτηρίζοντας το νησί των Κυκλάδων ως ένα «μικρό μυστικό του Αιγαίου».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκουράζεται λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις /Φωτογραφία Instagram

Μέσω του προφίλ της στο Instagram, μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της τη μοναδική εμπειρία που έζησε, αναδεικνύοντας την αυθεντική ομορφιά του κυκλαδίτικου νησιού.

Αφού λίγες ημέρες πριν βρισκόταν στη Μύκονο για επαγγελματικούς λόγους, η Ηλιάνα αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για μια επίσκεψη στην Κίμωλο, όπου την περίμενε μια αγαπημένη της φίλη. Αυτή η συνάντηση αποτέλεσε την αφορμή για να ανακαλύψει έναν τόπο που της προσέφερε μια διαφορετική, πιο ήσυχη και τρυφερή πλευρά των Κυκλάδων. Όπως δήλωσε η ίδια στην ανάρτησή της, η ενέργεια του νησιού την κέρδισε από την πρώτη στιγμή, δίνοντάς της μια αίσθηση ότι «ανήκει εδώ από πάντα».

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η μαγεία της Κιμώλου μέσα από τα λόγια της

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ήταν γεμάτη από εικόνες που αποτύπωναν την ομορφιά της Κιμώλου, συνοδευόμενες από μια λεζάντα γεμάτη συναισθήματα. Περιέγραψε τα σοκάκια γεμάτα φως και τα σπίτια ντυμένα στο λευκό που δημιουργούν ένα ειδυλλιακό σκηνικό, ενώ αναφέρθηκε και στα χρώματα του νησιού που «σε ταξιδεύουν». Ξεχωριστή αναφορά έκανε στα διάφανα νερά που μοιάζουν με όνειρο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του νησιού για τις υπέροχες παραλίες του.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκλεψε τις εντυπώσεις με τις μοναδικές αναλογίες της /Φωτογραφία Instagram

«Ήρθα λίγες μέρες να βρω τη φίλη μου κι ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της» έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την επίδραση που είχε πάνω της η απλότητα και η γαλήνη του νησιού. Η σύντομη απόδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά με τον νέο κύκλο του GNTM, λειτούργησε ως μια υπενθύμιση ότι η ομορφιά βρίσκεται συχνά στα πιο απλά κι αυθεντικά μέρη, μακριά από τη φασαρία και την πολυκοσμία.