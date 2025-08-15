Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χέρι - χέρι με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Μύκονο

Η χαλαρή βόλτα του ζευγαριού στα σοκάκια του νησιού

Περισσότερα

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του GNTM 6, που επιστρέφει σε λίγες μέρες στο Star, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στη Μύκονο μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα στο τρέιλερ του GNTM

Το ερωτευμένο ζευγάρι εθεάθη να περπατά στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου πιασμένο χέρι - χέρι. 

Γιάννης Καραβασάνης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης: Full in love στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης: Full in love στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης: Full in love στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης: Full in love στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Παπαγεωργίου: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Καραβασάνη

Ανανεωμένοι και χαλαροί χαμογέλασαν στο φωτογραφικό φακό κι ύστερα συνέχισαν τη βόλτα τους, με την παρουσιάστρια του Shopping Star να μην αφήνει λεπτό το χέρι του αγαπημένου της. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης ήταν διαρκώς πιασμένοι χέρι - χέρι στη βόλτα τους (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης ήταν διαρκώς πιασμένοι χέρι - χέρι στη βόλτα τους (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)

Το εντυπωσιακό μοντέλο φορούσε ένα μεταξωτό lingerie σορτς με μια κίτρινη μακριά ζακέτα για να προφυλαχθεί από τα μελτέμια των Κυκλάδων. Ολοκλήρωσε το look της με λευκά σανδάλια και μια Louis Vuitton τσάντα.

Η Ηλιανά Παπαγεωργίου έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει τον γάμο της με τον γοητευτικό αρχιτέκτονα, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου χαρίζοντάς της ένα εντυπωσιακό μονόπετρο. 

Όπως είχε δηλώσει η ίδια επιβεβαιώνοντας την είδηση, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της επιτρέπουν να προετοιμαστεί για τι μυστήριο, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε φαση που θέλει να ζήσει τον αρραβώνα της. 

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
