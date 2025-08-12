Παπαγεωργίου: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Καραβασάνη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδειξε το μονόπετρό της στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών που την περίμεναν έξω από το στούντιο όπου γίνονται τα γυρίσματα του GNTM/ Super Κατερίνα

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Πάτμο μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη και την παρέα τους. Το ζευγάρι έχει ήδη κάνει και άλλες διακοπές στα Κουφονήσια και τη Μύκονο και «γεμίζει» μπαταρίες για τον χειμώνα που έρχεται.

«Σε αυτό το καλοκαίρι, με τον ήλιο να βάφει χρυσά τα απόνερα και τον αέρα να μυρίζει γιασεμί, αφήνω χώρο για όλα όσα δεν έχω ζήσει ακόμα. Για τα γέλια που θα έρθουν, τις αγκαλιές που με έχουν βρει, τις σιωπηλές κορυφές που δεν έχουν γραφτεί. Τα καλύτερα… είναι μπροστά μας» έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στα social media.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε:

GNTM - Και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε «ρόλο-κλειδί»

Υπενθυμίζεται ότι η Ηλιάνα έχει ρόλο - κλειδί στο GNTM που σύντομα επιστρέφει στις οθόνες μας μέσα από το Star! Η Ηλιάνα ;έρχεται ξανά στο GNTM με έναν πολυδιάστατο-πρωταγωνιστικό ρόλο. Γίνεται η ψυχή του διαγωνισμού, το πρόσωπο που στηρίζει, καθοδηγεί και συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους».

Παράλληλα αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί και στη λήψη των τελικών αποφάσεων, που θα είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Ο γάμος με τον Γιάννη Καραβασάνη πλησιάζει!

Με τον Γιάννη Καραβασάνη η παρουσιάστρια του Star είναι ζευγάρι -ξανά- από το 2022. Όμως είχαν υπάρξει ζευγάρι στο παρελθόν και μάλιστα είχαν παντρευτεί! Το love story τους ξεκίνησε το 2010 και κράτησε επτά χρόνια. Το 2015 παντρεύτηκαν στο Λος Άντζελες και χώρισαν το 2017. Πέντε χρόνια αργότερα, συναντήθηκαν τυχαία στον δρόμο και η επανασύνδεση δεν άργησε να έρθει. Τώρα, ετοιμάζουν ξανά τον γάμο τους!