Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή

Μετά το διαζύγιο με τον Θανάση Πανουργιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 23:58 Μοσχάτο: Έσπασαν με σφυριά τα δάχτυλα εκτελωνιστή
07.10.25 , 23:45 Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Το νέο σαλόνι του σπιτιού τους
07.10.25 , 23:41 Αιγάλεω: Καρέ Καρέ Οι Κινήσεις Θρασύτατου Κλέφτη
07.10.25 , 23:36 Η Ελένη Τσολάκη στον Εκατομμυριούχο: Ο όρος που έθεσε ο Αρναούτογλου
07.10.25 , 23:33 Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν Μετά Από Καταδίωξη «Μαϊμού» Αστυνομικούς
07.10.25 , 23:24 Αιγάλεω: Κάηκε Βανάκι - «Τείχος» Φωτιάς Από Το Καύσιμο Στο Οδόστρωμα
07.10.25 , 23:18 Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Άνοιξε Η Γη Και Κατάπιε Δρόμο & Αυλή Σπιτιού
07.10.25 , 23:10 Φάρμα: Ποιος παίκτης από την πράσινη ομάδα κέρδισε την ατομική ασυλία;
07.10.25 , 22:41 Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή
07.10.25 , 22:40 Φάρμα: Μεγάλη ένταση μετά τη δοκιμασία - «Θα με λες με το όνομά μου»
07.10.25 , 22:34 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου
07.10.25 , 22:33 Vegas: Αποχωρούν από το σχήμα με τη Στικούδη λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα
07.10.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 7/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 4.200.000 ευρώ
07.10.25 , 22:19 Τροχαίο Τέμπη: Κατέβηκαν να ελέγξουν βλάβη και τους παρέσυρε φορτηγό
07.10.25 , 22:10 Φάρμα: Τι περιέχει η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας αυτής της εβδομάδας;
Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι!
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!
Εφιάλτης για 85χρονη: Την ξυλοκόπησαν άγρια στο σπίτι της για 100 ευρώ
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου
Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Το νέο σαλόνι του σπιτιού τους
Vegas: Αποχωρούν από το σχήμα με τη Στικούδη λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή έκανε η Σοφία Καρβέλα απαντώντας στα μηνύματα που λαμβάνει συχνά στα social media.

Σοφία Καρβέλα: Μετακομίζει σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη

Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία όπου περιγράφει μια μέρα μέσα στην καθημερινότητά της.

Εκεί αποκάλυψε ότι είναι single και πολύ χαρούμενη γι' αυτό! 

Συγκεκριμένα, η Σοφία Καρβέλα ανέφερε ότι: «8:17 και μόλις γύρισα σπίτι από μία πρόβα και θα απολαύσω ένα μεξικάνικο με τα παιδιά μου. Για όσους αναρωτιούνται γιατί είμαι single. Και τόσο χαρούμενη για αυτό. Φανταστείτε να είχα να κάνω και άλλη δουλειά».

Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή

Η Σοφία Καρβέλα είχε παντρευτεί με τον Θανάση Πανουργιά με πολιτικό γάμο το 2014 και μαζί έχουν αποκτήσει 2 γιους, τον Νίκο και τον Νέστορα.

Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή
Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή

Η Σοφία Καρβέλα είχε επιλέξει ένα λιτό λευκό σύνολο, έχοντας αγκαλιά τον πρώτο της γιο. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Ευάγγελος Μπούσης και ο Ιωάννης Πάππος.

Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Σοφία Καρβέλα, η πρώτη της γνωριμία με τον Θανάση Πανουργιά έγινε στην ηλικία των 19 ετών, το 2004, όπου και γρήγορα γίνανε ζευγάρι. Το 2007 ακολουθεί μια περίοδος χωρισμού, ενώ ένα χρόνο μετά, το 2008, η Σοφία και ο Θανάσης έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, όπου και αποφάσισαν να συγκατοικήσουν.

Το 2016, ένα χρόνο μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι απέκτησε τον δεύτερο γιο του.

Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top