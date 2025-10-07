Σοφία Καρβέλα: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή

Μία σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή έκανε η Σοφία Καρβέλα απαντώντας στα μηνύματα που λαμβάνει συχνά στα social media.

Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία όπου περιγράφει μια μέρα μέσα στην καθημερινότητά της.

Εκεί αποκάλυψε ότι είναι single και πολύ χαρούμενη γι' αυτό!

Συγκεκριμένα, η Σοφία Καρβέλα ανέφερε ότι: «8:17 και μόλις γύρισα σπίτι από μία πρόβα και θα απολαύσω ένα μεξικάνικο με τα παιδιά μου. Για όσους αναρωτιούνται γιατί είμαι single. Και τόσο χαρούμενη για αυτό. Φανταστείτε να είχα να κάνω και άλλη δουλειά».

Η Σοφία Καρβέλα είχε παντρευτεί με τον Θανάση Πανουργιά με πολιτικό γάμο το 2014 και μαζί έχουν αποκτήσει 2 γιους, τον Νίκο και τον Νέστορα.





Η Σοφία Καρβέλα είχε επιλέξει ένα λιτό λευκό σύνολο, έχοντας αγκαλιά τον πρώτο της γιο. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Ευάγγελος Μπούσης και ο Ιωάννης Πάππος.

Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Σοφία Καρβέλα, η πρώτη της γνωριμία με τον Θανάση Πανουργιά έγινε στην ηλικία των 19 ετών, το 2004, όπου και γρήγορα γίνανε ζευγάρι. Το 2007 ακολουθεί μια περίοδος χωρισμού, ενώ ένα χρόνο μετά, το 2008, η Σοφία και ο Θανάσης έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, όπου και αποφάσισαν να συγκατοικήσουν.

Το 2016, ένα χρόνο μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι απέκτησε τον δεύτερο γιο του.