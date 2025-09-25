Σοφία Καρβέλα: Μετακομίζει σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη

Σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη μετακομίζει η Σοφία Καρβέλα και το δημοσίευσε στο Instagram.

H κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της μετακομίζοντας από το Brooklyn σε ένα νέο, φωτεινό διαμέρισμα στο Μανχάταν!

Η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από το πακετάρισμα, όπου ανατέθηκε σε επαγγελματική εταιρεία, αποκαλύπτοντας πλάνα από τα εντυπωσιακά της ρούχα αλλά και το νέο διαμέρισμά της!

Στα πλάνα, ξεχωρίζει το μεγάλο dressing room που κοσμεί το νέο της σπίτι.

Μαζί της στη Νέα Υόρκη ζουν και τα δύο παιδιά της, Νέστορας και Νίκος, από τη σχέση της με τον Θανάση Πανουργιά. Η Σοφία Καρβέλα φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά της, ενώ μοιράζεται πολλές στιγμές μαζί τους στα social media!

Η Σοφία Καρβέλα είναι κόρη του συνθέτη και τραγουδιστή Νίκου Καρβέλα και της τραγουδίστριας Άννας Βίσση. Έχει γεννηθεί το 1983. Τα τελευταία αρκετά χρόνια ζει κι εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σχεδιάστρια μόδας και στιλίστρια.

Έχει ασχοληθεί με την υποκριτική κι έχει παίξει σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Στους 31 Δρόμους του Αντρέα Γεωργίου στο Mega και τα Υπέροχα πλάσματα της Μυρτώς Κοντοβά στον Alpha. Υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Θανάση Πανουργιά κι έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Νίκο και τον Νέστορα. Το 2022 επιβεβαίωσε δημόσια ότι έχει πάρει διαζύγιο από τον Θανάση Πανουργιά, αλλά διατηρούν άριστες σχέσεις.

Μάλιστα, το 2008 πήρε την απόφαση να γίνει νηφάλια, γιορτάζοντας κάθε χρόνο στις 9/9 το γεγονός ότι παρά τις δύσκολες στιγμές, κατάφερε να μείνει μακριά από το ποτό και δεν επέστρεψε στον εθισμό της.

Με νέα ανάρτηση στα Instagram Stories της, η Σοφία Καρβέλα εξομολογήθηκε για την αποχή της από αλκοόλ και παράνομες ουσίες:

«17 χρόνια νηφάλια σήμερα. Την ίδια στιγμή πριν από 17 χρόνια πήγαινα σε ένα πιο ασφαλές μέρος για την ασταθή ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα πηγαίνω σε μια επίσκεψη στην τάξη του 9χρονου παιδιού μου και μετά σε μια πρόβα. Ακόμη δεν είναι το πιο ασφαλές μέρος να βρίσκομαι, το κεφάλι μου, αλλά ό,τι κι αν γίνει δεν πιάνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικό.

Τα υπόλοιπα έρχονται σε κύματα. Η προθυμία να μην ενδίδω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πια καθαρίζεται όσο περνά ο χρόνος, και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και για όσα έχασα είναι στα ύψη. Σκέφτομαι σήμερα όλους όσους ακόμα υποφέρουν. Για μένα, η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή όσο σκοτεινή κι αν γίνομαι. Και άξιζε απόλυτα να αφήσω τις αδυναμίες που δεν με εξυπηρετούν πια. Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη».