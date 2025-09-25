Σοφία Καρβέλα: Μετακομίζει σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη

Από το Brooklyn σε ένα νέο, φωτεινό διαμέρισμα στο Μανχάταν!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 17:56 Σαμπαντζί: Ο Τούρκος επιχειρηματίας δώρισε 115.000€ στο νοσοκομείο Λέρου
25.09.25 , 17:40 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
25.09.25 , 17:32 Clean eating: Είναι τελικά σωστή μία διατροφή χωρίς ζάχαρη και γλουτένη;
25.09.25 , 17:23 Μητσοτάκης: «Το βιβλίο που μου έδωσε η Μαρέβα και μου άνοιξε τα μάτια»
25.09.25 , 17:23 Γιώργος Λιάγκας: Η on air εξομολόγηση για την εγκατάλειψη απ' τη μητέρα του
25.09.25 , 17:12 Aυτά είναι τα ζώδια που το Φθινόπωρο θα επανασυνδεθούν
25.09.25 , 17:08 Κατερίνα Στεφανίδη: Η απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για βίντεο που θηλάζει
25.09.25 , 16:56 Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για τις «μίζες» από τον Καντάφι
25.09.25 , 16:44 Λευτέρης Πανταζής: Δάκρυσε on stage κατά την βράβευσή του στο Βεάκειο
25.09.25 , 16:15 Μπαρτζώκας: Θα γίνει ή όχι προσθήκη στο ρόστερ;
25.09.25 , 16:01 Σοφία Καρβέλα: Μετακομίζει σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη
25.09.25 , 15:53 Ο Προπονητής Τάε Κβον Ντο Μιλά Μετά Την Αθώωσή Του
25.09.25 , 15:50 Μία ημέρα η εκπαίδευση του 20χρονου Τάσου: «Του έδειξαν λάθος είσοδο»
25.09.25 , 15:30 «Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι» στους κινηματογράφους
25.09.25 , 15:29 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ
Aυτά είναι τα ζώδια που το Φθινόπωρο θα επανασυνδεθούν
Μία ημέρα η εκπαίδευση του 20χρονου Τάσου: «Του έδειξαν λάθος είσοδο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη μετακομίζει η Σοφία Καρβέλα και το δημοσίευσε στο Instagram.

H κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της μετακομίζοντας από το Brooklyn σε ένα νέο, φωτεινό διαμέρισμα στο Μανχάταν!

Σοφία Καρβέλα: Μετακομίζει σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη

Η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από το πακετάρισμα, όπου ανατέθηκε σε επαγγελματική εταιρεία, αποκαλύπτοντας πλάνα από τα εντυπωσιακά της ρούχα αλλά και το νέο διαμέρισμά της!

Στα πλάνα, ξεχωρίζει το μεγάλο dressing room που κοσμεί το νέο της σπίτι.

Σοφία Καρβέλα: Μετακομίζει σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη

Μαζί της στη Νέα Υόρκη ζουν και τα δύο παιδιά της, Νέστορας και Νίκος, από τη σχέση της με τον Θανάση Πανουργιά. Η Σοφία Καρβέλα φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά της, ενώ μοιράζεται πολλές στιγμές μαζί τους στα social media!

Η Σοφία Καρβέλα είναι κόρη του συνθέτη και τραγουδιστή Νίκου Καρβέλα και της τραγουδίστριας Άννας Βίσση. Έχει γεννηθεί το 1983. Τα τελευταία αρκετά χρόνια ζει κι εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σχεδιάστρια μόδας και στιλίστρια.

Έχει ασχοληθεί με την υποκριτική κι έχει παίξει σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Στους 31 Δρόμους του Αντρέα Γεωργίου στο Mega και τα Υπέροχα πλάσματα της Μυρτώς Κοντοβά στον Alpha. Υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Θανάση Πανουργιά κι έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Νίκο και τον Νέστορα. Το 2022 επιβεβαίωσε δημόσια ότι έχει πάρει διαζύγιο από τον Θανάση Πανουργιά, αλλά διατηρούν άριστες σχέσεις.

Σοφία Καρβέλα: Μετακομίζει σε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη

Μάλιστα, το 2008 πήρε την απόφαση να γίνει νηφάλια, γιορτάζοντας κάθε χρόνο στις 9/9 το γεγονός ότι παρά τις δύσκολες στιγμές, κατάφερε να μείνει μακριά από το ποτό και δεν επέστρεψε στον εθισμό της.

Με νέα ανάρτηση στα Instagram Stories της, η Σοφία Καρβέλα εξομολογήθηκε για την αποχή της από αλκοόλ και παράνομες ουσίες:

«17 χρόνια νηφάλια σήμερα. Την ίδια στιγμή πριν από 17 χρόνια πήγαινα σε ένα πιο ασφαλές μέρος για την ασταθή ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα πηγαίνω σε μια επίσκεψη στην τάξη του 9χρονου παιδιού μου και μετά σε μια πρόβα. Ακόμη δεν είναι το πιο ασφαλές μέρος να βρίσκομαι, το κεφάλι μου, αλλά ό,τι κι αν γίνει δεν πιάνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικό.

Τα υπόλοιπα έρχονται σε κύματα. Η προθυμία να μην ενδίδω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πια καθαρίζεται όσο περνά ο χρόνος, και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και για όσα έχασα είναι στα ύψη. Σκέφτομαι σήμερα όλους όσους ακόμα υποφέρουν. Για μένα, η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή όσο σκοτεινή κι αν γίνομαι. Και άξιζε απόλυτα να αφήσω τις αδυναμίες που δεν με εξυπηρετούν πια. Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top