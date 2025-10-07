Βιβλίο Σόφης Πασχάλη: Οι γονείς της και πλήθος επωνύμων στην παρουσίαση

Στο πλευρός της και ο σύντροφός της, Νίκος Πάττας

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του βιβλίου της Σόφης Πασχάλη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλήθος γνωστών προσώπων έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου της Σόφης Πασχάλη, με τίτλο «Ο χορός των συναισθημάτων».

Μένια Αναγνωστοπούλου-Νίνα Λοτσάρη-Σόφη Πασχάλη-Ανθή Βούλγαρη-Τζούλη Τσόλκα-Mariam Tzamian Jumean/  ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ 

Μένια Αναγνωστοπούλου-Νίνα Λοτσάρη-Σόφη Πασχάλη-Ανθή Βούλγαρη-Τζούλη Τσόλκα-Mariam Tzamian Jumean/  ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ 

Τη βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος παρουσίασε η Ανθή Βούλγαρη και στην παρουσίαση – αναπαράσταση συμμετείχαν η Νίνα Λοτσάρη, η Τζούλι Τσόλκα και η Μένια Αναγνωστοπούλου.

Νίκος Πάττας- Σόφη Πασχάλη/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νίκος Πάττας- Σόφη Πασχάλη/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο πλευρό της Σόφης Πασχάλη ήταν ο σύντροφός της, Νίκος Πάτας, οι γονείς της αλλά και πολλοί άνθρωποι από τον χώρο των media και της showbiz.

Η Σόφη Πασχάλη με τους γονείς της/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑ

Η Σόφη Πασχάλη με τους γονείς της/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε στην εκδήλωση τον Ιορδάνη Χασαπόπουλου, την Πέγκυ Ζήνα, τη Θωμαή Απέργη, τη Σοφία Παυλίδου, την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, τον Χάρη Σιανίδη, την Ιωάννα Παλιοσπύρου, τη Σπυριδούλα Τριάντου, την Αννίτα Ναθαναήλ, την Έλλη Αγγελιδάκη, τη Σοφία Τσαλαπάτη και την Ελίνα Καντζά.

Σόφη Πασχάλη-Πέγκυ Ζήνα/ NDP  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Σόφη Πασχάλη-Πέγκυ Ζήνα/ NDP  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θωμαή Απέργη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θωμαή Απέργη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σοφία Παυλίδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σοφία Παυλίδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Ιορδάνης Χασαπόπουλος- Νίνα Λοτσάρη- Ανθή Βούλγαρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Ιορδάνης Χασαπόπουλος- Νίνα Λοτσάρη- Ανθή Βούλγαρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου- Χάρης Σιανίδης/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου- Χάρης Σιανίδης/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ιωάννα Παλιοσπύρου- Σπυριδούλα Τριάντου- Αννίτα Ναθαναήλ- Έλλη Αγγελιδάκη- Σοφία Τσαλαπάτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ιωάννα Παλιοσπύρου- Σπυριδούλα Τριάντου- Αννίτα Ναθαναήλ- Έλλη Αγγελιδάκη- Σοφία Τσαλαπάτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ελίνα Καντζά- Σόφη Πασχάλη- Αννίτα Ναθαναήλ/  NDP  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ελίνα Καντζά- Σόφη Πασχάλη- Αννίτα Ναθαναήλ/  NDP  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
