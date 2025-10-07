Skoda: Επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» με μεγάλα δώρα

Όφελος έως 6.000 ευρώ και δωρεάν πακέτο φόρτισης για τα Elroq και Enyaq

07.10.25 , 15:31
Skoda: Επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» με μεγάλα δώρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά


Η Skoda συνεχίζει δυναμικά την πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση, ανακοινώνοντας την επέκταση του προγράμματος “Μήνας Ηλεκτροκίνησης” για τον Οκτώβριο. Η επιτυχημένη αυτή ενέργεια, που έχει ήδη συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, προσφέρει διπλό όφελος συνολικής αξίας έως 6.000 € και δωρεάν πακέτο φόρτισης αξίας 840 €.

Η ενέργεια αφορά στα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq και Enyaq, δύο μοντέλα που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Ιούλιο του 2025 και εξακολουθούν να βρίσκονται στο Top 5 των πωλήσεων στην Ευρώπη.

Η Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει:

· “Skoda e-Bonus” αξίας 3.000 €

· Επιδότηση μέσω του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, ύψους 3.000 € (Περισσότερες πληροφορίες: kinoumeilektrika3.gov.gr)

Παράλληλα, κάθε νέος αγοραστής επωφελείται από δωρεάν Wallbox Elli Charger Connect και δωρεάν μελέτη & τοποθέτηση συνολικής αξίας 840 €**, σε συνεργασία με την Protergia, εξασφαλίζοντας πλήρη ετοιμότητα για φόρτιση στο σπίτι.Η ενέργεια ισχύει για τιμολογήσεις έως 31 Οκτωβρίου 2025 και δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες.

