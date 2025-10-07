Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Σαράντος Ρετσος
Βομβαρδισμένο τοπίο στο Λαύριο από μπαλκόνι: Κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα - Τραυματίστηκε γυναίκα / MEGA
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Λαύριο το μεσημέρι της Τρίτης 7/10, όταν τμήμα μπαλκονιού κτιρίου κατέρρευσε. Συγκεκριμένα, κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού από διώροφο κτίριο που στεγάζει φαρμακείο, απέναντι από το Αστυνομικό Τμήμα, στις οδούς Αγίας Παρασκευής 17 και Φωκίωνος Νέγρη 16.

Λαύριο: Άνοιξε τρύπα στη μέση του δρόμου - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Από την κατάρρευση προκλήθηκαν ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ έχει τραυματιστεί ελαφρά και μία γυναίκα όπως αναφέρει το Mega. 

Στο σημείο έφτασε αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να κάνει προληπτικούς ελέγχους και να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για διερχόμενους πολίτες.

Πειραιάς: Κομμάτι από μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του μπαλκονιού.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Κατέρρευσε μπαλκόνι στο Λαύριο

Τραυματίστηκε μια γυναίκα από κατάρρευση μπαλκονιού

Χαμός στο Λαύριο - Κατάρρευση μπαλκονιού

Εικόνες από το ατύχημα στο Λαύριο

Ατύχημα στο Λαύριο

*Φωτογραφίες: Σαράντος Ρετσος 

ΛΑΥΡΙΟ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
