Λαύριο: Άνοιξε τρύπα στη μέση του δρόμου - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Καθίζηση προκλήθηκε στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, καθώς έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ, με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο βρέθηκε και ο Βαγγέλης Γκούμας, ο οποίος κατέγραψε τις συγκλονιστικές εικόνες. Από τις 07:30 το πρωί πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Λαύριο, λίγο μετά το Μαρκόπουλο.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται επί τόπου για την αποκατάσταση της ζημιάς και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχαίας.

