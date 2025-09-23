Λαύριο: Άνοιξε τρύπα στη μέση του δρόμου - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Εκτροπή οχημάτων στη λεωφόρο Μαρκοπούλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 11:22 Ελίνα Παπίλα: Η εκπομπή στο OPEN κι οι υπόλοιπες της παρέας
23.09.25 , 11:20 «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Aντιδράσεις στο Twitter για τον Χρυσοστόμου
23.09.25 , 11:16 Φάρμα: Φωνές και εντάσεις - Ιδιαίτερα απαιτητική η αποψινή δοκιμασία
23.09.25 , 11:15 Ποιος προκαλεί «πονοκέφαλο» στον Μεντιλίμπαρ;
23.09.25 , 11:12 Ηράκλειο: H μητέρα τελικά έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο αγοράκι
23.09.25 , 11:09 Pirelli: Grand Slam για το Verstappen στο Μπακού
23.09.25 , 11:08 Ο 27χρονος «βαρόνος των φυλακών» απέδρασε επειδή τον χώρισε η σύντροφός του
23.09.25 , 11:06 Ο Τραμπ συνέδεσε την παρακεταμόλη με τον αυτισμό
23.09.25 , 10:30 Βοιωτία: «Η 62χρονη μπορεί να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»
23.09.25 , 10:30 Κατερίνα Γκαγκάκη: Όσα είπε για τα πρόσωπα και τις εκπομπές του OPEN
23.09.25 , 10:21 Κατσούλης: Η νέα θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για την αιφνίδια βαρηκοΐα
23.09.25 , 09:59 Φάρμα - Μιχαέλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και το «θέατρο» της Βαλεντίνας
23.09.25 , 09:49 Πένθος για τη Μπέττυ Μαγγίρα: Αγαπημένο της πρόσωπο έφυγε από τη ζωή
23.09.25 , 09:47 Λαύριο: Άνοιξε τρύπα στη μέση του δρόμου - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ
23.09.25 , 09:47 Συγκλόνισε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου που νίκησε τον καρκίνο
Ο 27χρονος «βαρόνος των φυλακών» απέδρασε επειδή τον χώρισε η σύντροφός του
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Aντιδράσεις στο Twitter για τον Χρυσοστόμου
Συγκλόνισε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου που νίκησε τον καρκίνο
Ηράκλειο: H μητέρα τελικά έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο αγοράκι
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Πένθος για τη Μπέττυ Μαγγίρα: Αγαπημένο της πρόσωπο έφυγε από τη ζωή
Βοιωτία: «Η 62χρονη μπορεί να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»
Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθίζηση προκλήθηκε στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, καθώς έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ, με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα στη μέση του δρόμου. 

Στο σημείο βρέθηκε και ο Βαγγέλης Γκούμας, ο οποίος κατέγραψε τις συγκλονιστικές εικόνες. Από τις 07:30 το πρωί πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Λαύριο, λίγο μετά το Μαρκόπουλο.

Λαύριο: Άνοιξε τρύπα στη μέση του δρόμου - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται επί τόπου για την αποκατάσταση της ζημιάς και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχαίας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΥΡΙΟ
 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
 |
ΚΑΘΙΖΗΣΗ
 |
ΕΥΔΑΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top