Ένταση, δοκιμασίες και μυστικά στη Φάρμα – Κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του

Οι ισορροπίες δοκιμάζονται στη Φάρμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 17:38 Φούσκωμα μετά από ταξίδι: Αιτίες και λύσεις για άμεση ανακούφιση
07.10.25 , 17:36 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑI)
07.10.25 , 16:43 Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη
07.10.25 , 16:40 Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια – Νέο ιστορικό ρεκόρ
07.10.25 , 16:25 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φουρνιέ
07.10.25 , 16:15 Βιβλίο Σόφης Πασχάλη: Οι γονείς της και πλήθος επωνύμων στην παρουσίαση
07.10.25 , 16:01 Ένταση, δοκιμασίες και μυστικά στη Φάρμα – Κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του
07.10.25 , 15:55 Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!
07.10.25 , 15:52 Μαίρη Χρονοπούλου: Η τελευταία οικιακή βοηθός της «σπάει» τη σιωπή της
07.10.25 , 15:31 Skoda: Επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» με μεγάλα δώρα
07.10.25 , 15:26 Jennifer Lopez - Ben Affleck: Ποζάρουν μαζί έναν χρόνο μετά το διαζύγιο
07.10.25 , 15:18 Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
07.10.25 , 15:17 Άνοιξε η γη στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας
07.10.25 , 15:15 Πέγκυ Τρικαλιώτη: Οι ευχές στον σύντροφο της- Είναι μαζί 15 χρόνια
07.10.25 , 15:00 Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Νέα εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΙ
Λάκης Λαζόπουλος: Η ηλικία, ο θάνατος της συζύγου του και η κόρη του
Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε κτίριο - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες
Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός Τζον Μαρτίνις που κέρδισε Νόμπελ Φυσικής
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του 8ου επεισοδίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο, (Δευτέρα 6/10), η πράσινη ομάδα ηττήθηκε τόσο στο Παιχνίδι Προμηθειών όσο και στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας. Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη βρέθηκε στην άβολη θέση να επιλέξει ως 1ο μονομάχο την Ανδριανή Δεληγιώργη, η οποία με τη σειρά της διάλεξε για σύμμαχό της στον Αχυρώνα τον Λάμπρο Λιαμίρα, αφού αυτή την εβδομάδα θα μονομαχήσουν δύο ζευγάρια. Ο Λάμπρος φάνηκε ότι αιφνιδιάστηκε από αυτή την εξέλιξη, ενώ στο συμβούλιο η ένταση κορυφώθηκε ανάμεσα στον Μιχαήλ Στέλιο και ορισμένα μέλη της ομάδας.

Απόψε, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, μια νέα μέρα ξεκινά και στις σκηνές το κλίμα παραμένει ψυχρό, μετά το χθεσινό συμβούλιο. Τα μέλη της γαλάζιας ομάδας καταλήγουν να διαφωνούν έντονα με αφορμή, για ακόμα μία φορά, τις δουλειές στη Φάρμα και το γεγονός ότι ορισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί τις υποχρεώσεις τους. 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τις δύο ομάδες στη δεύτερη αποστολή. Οι παίκτες θα πρέπει να καθαρίσουν τα χωράφια, που θα τους υποδείξει ο επιστάτης, από τα ξερόχορτα. Η ομάδα που θα ξεχορταριάσει καλύτερα θα κερδίσει ένα λαχταριστό έπαθλο, που επιθυμούσε εδώ και καιρό.

Την επόμενη μέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers στη 2η Δοκιμασία Ομαδικής Ασυλίας. Πράσινοι και γαλάζιοι θα πρέπει να κουβαλήσουν αχυρόμπαλες χωρισμένοι σε ζευγάρια. Για την ηττημένη ομάδα θα ακολουθήσει Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, από την οποία θα προκύψει μόνο ένας νικητής, ο οποίος θα εξασφαλίσει ότι η θέση του δεν κινδυνεύει στην ερχόμενη μονομαχία του Αχυρώνα. Το πρώτο ζευγάρι μονομάχων δε σκοπεύει να ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του και να αποκαλύψει τον μονομάχο που θα επιλέξει! 

Ένταση, δοκιμασίες και μυστικά στη Φάρμα – Κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του

 

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο! 

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της. 

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη. 

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών. 
Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Οι 18 farmers

Οι 18 farmers

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.  Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Από αυτή την εβδομάδα περισσότερη Φάρμα, περισσότερη δράση!  Δευτέρα – Τρίτη και Τετάρτη, πάντα στις 21:00 ζούμε Φάρμα!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top