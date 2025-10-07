Ένταση, δοκιμασίες και μυστικά στη Φάρμα – Κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του

Στο χθεσινό επεισόδιο, (Δευτέρα 6/10), η πράσινη ομάδα ηττήθηκε τόσο στο Παιχνίδι Προμηθειών όσο και στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας. Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη βρέθηκε στην άβολη θέση να επιλέξει ως 1ο μονομάχο την Ανδριανή Δεληγιώργη, η οποία με τη σειρά της διάλεξε για σύμμαχό της στον Αχυρώνα τον Λάμπρο Λιαμίρα, αφού αυτή την εβδομάδα θα μονομαχήσουν δύο ζευγάρια. Ο Λάμπρος φάνηκε ότι αιφνιδιάστηκε από αυτή την εξέλιξη, ενώ στο συμβούλιο η ένταση κορυφώθηκε ανάμεσα στον Μιχαήλ Στέλιο και ορισμένα μέλη της ομάδας.

Απόψε, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, μια νέα μέρα ξεκινά και στις σκηνές το κλίμα παραμένει ψυχρό, μετά το χθεσινό συμβούλιο. Τα μέλη της γαλάζιας ομάδας καταλήγουν να διαφωνούν έντονα με αφορμή, για ακόμα μία φορά, τις δουλειές στη Φάρμα και το γεγονός ότι ορισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί τις υποχρεώσεις τους.

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τις δύο ομάδες στη δεύτερη αποστολή. Οι παίκτες θα πρέπει να καθαρίσουν τα χωράφια, που θα τους υποδείξει ο επιστάτης, από τα ξερόχορτα. Η ομάδα που θα ξεχορταριάσει καλύτερα θα κερδίσει ένα λαχταριστό έπαθλο, που επιθυμούσε εδώ και καιρό.

Την επόμενη μέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers στη 2η Δοκιμασία Ομαδικής Ασυλίας. Πράσινοι και γαλάζιοι θα πρέπει να κουβαλήσουν αχυρόμπαλες χωρισμένοι σε ζευγάρια. Για την ηττημένη ομάδα θα ακολουθήσει Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, από την οποία θα προκύψει μόνο ένας νικητής, ο οποίος θα εξασφαλίσει ότι η θέση του δεν κινδυνεύει στην ερχόμενη μονομαχία του Αχυρώνα. Το πρώτο ζευγάρι μονομάχων δε σκοπεύει να ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του και να αποκαλύψει τον μονομάχο που θα επιλέξει!

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Οι 18 farmers

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί. Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Από αυτή την εβδομάδα περισσότερη Φάρμα, περισσότερη δράση! Δευτέρα – Τρίτη και Τετάρτη, πάντα στις 21:00 ζούμε Φάρμα!

