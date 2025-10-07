Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φουρνιέ

Χαμός από τους μικρούς φίλους του Αμαρουσίου για τον Φουρνιέ/ Bίντεο από ΕΡΤ2

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ είναι αμφίβολος για τα παιχνίδια με Ντουμπάι και Παναθηναϊκό!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος έχει μικρό πρόβλημα στην ποδοκνημική και αυτός ήταν ο λόγος που έχασε το ματς πρωταθλήματος με το Μαρούσι.

Ο παίκτης δεν έκανε προπόνηση την Τρίτη και η συμμετοχή του στα δύο επόμενα παιχνίδια για την EuroLeague και το πρωτάθλημα αντίστοιχα, θα κριθεί τα προσεχή 24ωρα.

