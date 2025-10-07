Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φουρνιέ

Ο Γάλλος έχει μικρό πρόβλημα στην ποδοκνημική

Χαμός από τους μικρούς φίλους του Αμαρουσίου για τον Φουρνιέ/ Bίντεο από ΕΡΤ2
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ είναι αμφίβολος για τα παιχνίδια με Ντουμπάι και Παναθηναϊκό! 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος έχει μικρό πρόβλημα στην ποδοκνημική και αυτός ήταν ο λόγος που έχασε το ματς πρωταθλήματος με το Μαρούσι.

«Τελειώνει» ο Καλάθης από τη Μονακό - Τι ισχύει για Ολυμπιακό;

Ο παίκτης δεν έκανε προπόνηση την Τρίτη και η συμμετοχή του στα δύο επόμενα παιχνίδια για την EuroLeague και το πρωτάθλημα αντίστοιχα, θα κριθεί τα προσεχή 24ωρα.

Πηγή: www.novasports.gr 

 

