Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φουρνιέ

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ είναι αμφίβολος για τα παιχνίδια με Ντουμπάι και Παναθηναϊκό!
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος έχει μικρό πρόβλημα στην ποδοκνημική και αυτός ήταν ο λόγος που έχασε το ματς πρωταθλήματος με το Μαρούσι.
Ο παίκτης δεν έκανε προπόνηση την Τρίτη και η συμμετοχή του στα δύο επόμενα παιχνίδια για την EuroLeague και το πρωτάθλημα αντίστοιχα, θα κριθεί τα προσεχή 24ωρα.
Πηγή: www.novasports.gr
