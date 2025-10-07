Μαίρη Χρονοπούλου: Η τελευταία οικιακή βοηθός της «σπάει» τη σιωπή της

Τι είπε για την ημέρα του σοβαρού ατυχήματος και τραυματισμού της ηθοποιού

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Τι λέει η οικιακή βοηθός της Μαίρης Χρονοπούλου / Βίντεο «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απαντήσεις σε όσους ισχυρίζονται ότι ήταν παρούσα την ώρα του ατυχήματος της Μαίρης Χρονοπούλου έδωσε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα η τελευταία οικιακή βοηθός της, Νίνο.

Μαίρη Χρονοπούλου: Αποκαλύψεις από τη μάρτυρα «κλειδί» - Τι κατέθεσε

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι Όθωνας Παπαδόπουλος και  Δημήτρης Χατζημιχάλης έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι η γυναίκα ήταν στο σπίτι την 1η Οκτωβρίου 2023, την ώρα που η αείμνηστη ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να καταλήξει μερικές ημέρες αργότερα.

Η ίδια, που πλέον βρίσκεται στη Γεωργία απ΄όπου κατάγεται, απάντησε, προσκομμίζοντας μάλιστα στοιχεία που αποδεικνύουν την απουσία της. Όπως υποστηρίζει, την επίμαχη ημέρα είχε ρεπό και βρισκόταν από νωρίς στο κέντρο της Αθήνας με την οικογένειά της, γιορτάζοντας τα γενέθλια της ανιψιάς της.

Μάλιστα, προσκόμμισε φωτογραφίες που τράβηξε την ημέρα εκείνη συγγενικό της πρόσωπο, στις οποίες αναγράφονται οι ώρες και η ημερομηνία.

Οικιακή βοηθός Μαίρης Χρονοπούλου

Τι είπε η οικιακή βοηθός της Μαίρης Χρονοπούλου

«Δύο πράγματα δε μου άρεσαν καθόλου. Ο κύριος Παπαδόπουλος που έλεγε ότι υπάρχει μάρτυρας ότι ήμουν την Κυριακή στο σπίτι. Και υπάρχει εκεί μάρτυρας καταρχάς. Εγώ δεν μπορούσα να πάω με τα πόδια, έρχονταν το ταξί. Με πήρε το πρωί. Δεν είχα ξανά λείψει, είχα πάει στην Αθήνα. Βγάλαμε φωτογραφίες, λέει μέρα, χρόνο και όλα. Ξέρετε κάτι, έκανα λάθος τότε. Αλλά είμαι άνθρωπος, έπαθα σοκ. Πολλές φορές έπεφτε. Έπρεπε να πάρω τον ταξιτζή αμέσως... Μακάρι να υπάρχει κάμερα, με ενδιαφέρει», δήλωσε η Νίνο στην εκπομπή.

«Έτσι βρήκα τη Μαίρη Χρονοπούλου πεσμένη στο σπίτι της»

Στη συνέχεια της εκπομπής, η πρώην οικιακή βοηθός της Μαίρης Χρονοπούλου μίλησε ζωντανά και απάντησε σε έναν αριθμό ερωτήσεων που τις υπέβαλε ο στενός φίλος και επικοινωνιολόγος της ηθοποιού, Γιάννης Αρμουτίδης.

Οι ερωτήσεις αφορούσαν την ημέρα του θανάτου και το πώς τη βρήκε πεσμένη στο πάτωμα. Όπως είπε η Νίνο, έφτασε στο σπίτι γύρω στις 7 - 7:30 το απόγευμα. Η Μαίρη Χρονοπούλου κείτοταν με τα πόδια κοντά στην τραπεζαρία και τα πόδια προς την κουζίνα. Ωστόσο, όπως σχολιάστηκε, η στάση αυτή δε συνάδει με τη στάση που θα είχε το σώμα εάν έπεφτε από τις σκάλες, οι οποίες βρίσκονταν στα δεξιά της.

Η οικιακή βοηθός της Μαίρης Χρονοπούλου περιέγραψε πώς τη βρήκε τραυματισμένη

Η Νίνο απάντησε, ακόμα, για το πόσοι τραυματιοφορείς έφτασαν στο σπίτι και περιέγραψε το ασθενοφόρο, αποδεικνύοντας την αλήθεια των λεγόμενών της.

Ωστόσο, έπεσε σε αντίφαση όσον αφορά το νυχτικό που φορούσε η ηθοποιός και το οποίο δε βρέθηκε ποτέ. Αν και στην αρχή είχε υποστηρίξει ότι έκοψε και το έβγαλε, στη συνέχεια είπε ότι το έκοψε με ψαλίδι και το αφαίρεσαν από το σώμα της οι διασώστες.

Τέλος, η απάντησή της στο tablet της ηθοποιού ήταν εκείνη που γέννησε περισσότερα ερωτήματα. Όταν τη ρώτησε ο κ. Αρμουτίδης για τη συσκευή που είχε η Μαίρη Χρονοπούλου και τη χρησιμοποιούσε τόσο για συνομιλίες με αγαπημένα της πρόσωπα, όσο και για άλλες δουλειές, η Νίνο απάντησε «Το σπάσαμε και το πετάξαμε».

Μαίρη Χρονοπούλου: Η τελευταία οικιακή βοηθός της «σπάει» τη σιωπή της

Τι απάντησε η Νίνο για την ημέρα του ατυχήματος της Μαίρης Χρονοπούλου

«Θέλω να βγει η αλήθεια. Η κ. Μαίρη δεν είχε εχθρούς», κατέληξε. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

 

