Μαίρη Χρονοπούλου: Αποκαλύψεις από τη μάρτυρα «κλειδί» - Τι κατέθεσε

Τι κατέθεσε η μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της Μαίρης Χρονοπούλου / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μαίρης Χρονοπούλου, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό της. Τι κατέθεσε μάρτυρας «κλειδί» στην αστυνομία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών και όλα τα σενάρια πλέον παραμένουν ανοιχτά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «έφυγε» από τη ζωή.

Σημαντική κρίνεται η εμφάνιση μια γυναίκας μάρτυρα «κλειδί», η οποία έδωσε κατάθεση στην αστυνομία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η εν λόγω γυναίκα μίλησε στις αρχές για κάποιες συνομιλίες που ήταν παρούσα πριν δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην αρχή είχε φοβηθεί και γι΄αυτό δεν πήγε να καταθέσει, κάτι που έπραξε, ωστόσο, όταν άρχισαν να μιλούν για το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Η κατάθεσή της στους αστυνομικούς συνοψίζεται σε 6 σημεία:

Δε γνώριζε προσωπικά την ηθοποιό. Άκουσε συνομιλίες σε χώρο στην Παιανία, σχετικά κοντά στο σπίτι της ηθοποιού. Είπε στην αστυνομία ότι άκουσε συνομιλία ότι κάποιος έσπρωξε τη Χρονοπούλου για να της πάρει χρήματα. Άκουσε συνομιλία ότι κάποιος πήρε εικόνες από το σπίτι της Χρονοπούλου και τις έχει σε συγκεκριμένο χώρο. Δεν ήξερε αυτούς που έκαναν τη συνομιλία και δεν ήταν σε θέση να τους υποδείξει. Υπέδειξε στην αστυνομία τον χώρο που άκουσε τις συνομιλίες.

«Δε νομίζω ότι γνώριζε προσωπικά τη Μαίρη, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω. Βρέθηκε τελείως συμπτωματικά στον χώρο, σε κάποιο χώρο που άκουσε συνομιλίες. Είναι κοντά στην Παιανία, εκεί όπου έμενε. Δε θέλω να πω λεπτομέρειες. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι πολύ σοβαρή, πολύ μετρημένη και κινείται μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού. Τη θεωρώ πολύ αξιόπιστη και μάλιστα γνωρίζει και πολλές λεπτομέρειες. Άκουσε και είδε, δεν μπορεί να τα έβγαλε από το μυαλό της», σχολίασε στην εκπομπή ο δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχάλης.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζημιχάλης αποκάλυψε ότι η μάρτυρας άκουσε το όνομα της οικιακής βοηθού της αείμνηστης ηθοποιού: «Αυτό που είπα κάποια στιγμή και το επαναλαμβάνω και μου έκανε εντύπωση, λέγανε αυτοί οι άνθρωποι, για την άλλη την οικιακή βοηθό, όχι για τη Λαμάρα που ήταν κληρονόμος, για τη Νίνο λέγανε. Ο ένας στον άλλον τα έλεγε, "Μην ανησυχείτε για αυτήν, έχει φύγει για την πατρίδα της και της έχουμε δώσει και καλά λεφτά. Οπότε δε θα μιλήσει​​​​​​​". Έτσι λέγανε αυτοί. . Τώρα τα συμπεράσματα δικά σας. Η αλήθεια είναι πως η βοηθός δε βρίσκεται στην Ελλάδα πια. Είναι μια αλήθεια το συμβάν αυτό. Αλλά το τμήμα των Διαρρηκτών δεν αξιοποίησε αυτή την κατάθεση», πρόσθεσε ο δικηγόρος, εξηγώντας πως με επιμονή του κλήθηκε και για συμπληρωματική κατάθεση η εν λόγω γυναίκα.

Αυτό που γεννά περισσότερα ερωτήματα, ωστόσο, είναι ο χώρος που έγινε ο επίμαχος διάλογος. Όπως ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη, πληροφορίες της αναφέρουν ότι είναι κάπου που η ηθοποιός πήγαινε συχνά όσο ήταν εν ζωή και οι συνομιλητές ήταν γνωστοί της άνθρωποι.

Όσα σχολίασε ο δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχάλης

