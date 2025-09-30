Θρίλερ με τον θάνατο της Χρονοπούλου - Τι κατέθεσε νέος μάρτυρας

Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών μεταφέρθηκε ο φάκελος της υπόθεσης της ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου, δύο χρόνια μετά τον θάνατό της.

Ο φίλος και δικηγόρος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, μίλησε το μεσημέρι της Τρίτης σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αναφέροντας στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο θάνατος της αξέχαστης ηθοποιού δεν προήλθε από πτώση, αλλά από ανθρώπινο χέρι.

Η μεταφορά της υπόθεσης στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών ανοίγει το δρόμο για νέα έρευνα σχετικά με πιθανές ποινικές ευθύνες. Οι αστυνομικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν εκ νέου όλα τα στοιχεία και να καλέσουν πρόσωπα για καταθέσεις.

Μαίρη Χρονοπούλου: Η νέα προκαταρκτική έρευνα και η μάρτυρας - κλειδί

Η τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση είναι ότι διατάχθηκε μέσα στο καλοκαίρι μια νέα προκαταρκτική έρευνα για πρώτη φορά στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών με στόχο να ληφθούν καταθέσεις από την αρχή, από όλα τα πρόσωπα που γνώριζαν την ηθοποιό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εκλιπούσας, κ. Χατζημιχάλη η διαδικασία προχωρά. «Ήδη έχει ξεκινήσει η εξέταση μαρτύρων. Καλέσανε και μένα, έδωσα και εγώ κατάθεση, με αυτά που ήξερα. Έχει εμφανιστεί και μία μάρτυρας, η οποία εμφανίστηκε αυτόκλητα, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ξέρει πολύ σοβαρά στοιχεία, γνωρίζει για την υπόθεση που τα πληροφορήθηκε εντελώς συμπτωματικά».

«Τόσο καιρό δεν είχε πάει να καταθέσει γιατί φοβήθηκε η γυναίκα. Αλλά είναι μια πολύ σοβαρή κυρία. Οπότε μεταξύ άλλων αφήνει υπόνοιες ότι δεν ήταν ατύχημα, όπως έχετε αναφέρει και εσείς. Άκουσε κάποιες συζητήσεις με συγκεκριμένα στοιχεία που ενοχοποιούν κάποια άτομα. Δε θέλω να επεκταθώ περισσότερο», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρθηκε, ανάμεσα σε όσα άκουσε η μάρτυρας από τα πρόσωπα αυτά ήταν κι ότι η οικιακή βοηθός - που ήταν η τελευταία που είδε εν ζωή την αείμνηστη ηθοποιό - πληρώθηκε αδρά για να μη μιλήσει.

Μαίρη Χρονοπούλου: «Υπάρχει εγκληματική πράξη»

Ο Δημήτρης Χατζημιχάλης τόνισε κι όσα παρέλειψε η αστυνομία αλλά και ο ιατροδικαστής της υπόθεσης, καθώς - όπως λέει - είναι πολύ σημαντικά. «Η αστυνομία δεν πήγε να φωτογραφίσει το σημείο. Ο ιατροδικαστής δεν ακολούθησε τα πρωτόκολλα. Εδώ υπάρχει περίπτωση αμέλειας, όπως στην Πάτρα. Δηλαδή δεν μπορεί η ιατροδικαστική υπηρεσία να αντιγράφει απλώς το πιστοποιητικό θανάτου του Ευαγγελισμού και να λέει ο θάνατος επήλθε λόγω αιματώματος από τραυματισμό στο μέτωπο, στο κούτελο. Πώς έγινε ο τραυματισμός, πάνω σε ένα χαλί που η Μαίρη πρόσεχε όταν περπατούσε;»

«Καμία αυτοψία δεν έγινε. Καμία αυτοψία από τον ιατροδικαστή. Είχα μιλήσει και εγώ μαζί. Και μετά πάντως να πούμε ότι αλλοιώθηκε το σημείο του εγκλήματος -εφόσον είναι εγκληματική πράξη-. Έγιναν και τα 40, έγιναν όσα έγιναν μέσα στο σπίτι».

Τέλος, ο δικηγόρος έκανε λόγο και για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές ήταν 4.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος γνώριζε καλά πως η Μαίρη Χρονοπούλου φύλαγε δεκάδες χιλιάδες ευρώ στην οικία της.

«Υπάρχει εγκληματική πράξη. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχει εγκληματική πράξη και πρέπει επιτέλους η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να κάνει και άρση το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών, να δει και ακριβώς τι συνέβη, διότι υποτίθεται ότι υπάρχουν τα στοιχεία που λέει ο συνεργάτης σας ότι έχουν φωτογραφίσει. Πού είναι αυτά;»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»