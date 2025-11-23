Tο TractioN επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό

Τη θέση του στη γραμμή εκκίνησης παίρνει το TractioN! Ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του επέστρεψαν για το νέο κύκλο της πιο δημοφιλούς και ιστορικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης για το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα!

Ο Κώστας Στεφανής

To TractioN δίνει το «παρών» στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό

Ο ειδικός απεσταλμένος του TractioN και... μαραθωνοδρόμος των εκθέσεων αυτοκινήτου ανά τον κόσμο, Μάνος Στεφανής, μεταδίδει απευθείας από την περίφημη IAA του Μονάχου.

O Μάνος Στεφανής Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό

Αυτή τη φορά, εκτός από τα εκπληκτικά καινούργια μοντέλα των αυτοκινητοβιομηχανιών, η εντυπωσιακή καινοτομία αφορά στην ίδια τη διεθνή έκθεση, η οποία δεν φιλοξενείται σε κάποιον κλειστό χώρο, όπως συνήθως, αλλά απλώνεται σχεδόν σε ολόκληρη την πόλη του Μονάχου!

Από τη θέση του οδηγού της MERCEDES-BENZ GLC

Η κάμερα της εκπομπής μαγνητίζεται από την ολοκαίνουργια, επιβλητική και απίθανα προηγμένη, αμιγώς ηλεκτροκίνητη MERCEDES-BENZ GLC, αλλά και το... διαστημικό σχεδιαστικό πρωτότυπο GTXX AMG concept car!

TractioN, γύρος 9ος, κάθε Κυριακή στις 14.10, αποκλειστικά στη συχνότητα του Star και... φύγαμε!

Δες τα επεισόδια του TractioN On demand