Tο TractioN επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό

Όσα μετέδωσε ο Μάνος Στεφανής από την περίφημη IAA του Μονάχου

23.11.25 , 14:58 Tο TractioN επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό
Τη θέση του στη γραμμή εκκίνησης παίρνει το TractioN! Ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του επέστρεψαν για το νέο κύκλο της πιο δημοφιλούς και ιστορικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης για το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα!

TractioN: Πρεμιέρα της 9ης σεζόν στο Star με τους Κώστα και Μάνο Στεφανή

Ο Κώστας Στεφανής 

Ο Κώστας Στεφανής 

To TractioN δίνει το «παρών» στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό

Ο ειδικός απεσταλμένος του TractioN και... μαραθωνοδρόμος των εκθέσεων αυτοκινήτου ανά τον κόσμο, Μάνος Στεφανής, μεταδίδει απευθείας από την περίφημη IAA του Μονάχου.

O Μάνος Στεφανής Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό

O Μάνος Στεφανής Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό

Αυτή τη φορά, εκτός από τα εκπληκτικά καινούργια μοντέλα των αυτοκινητοβιομηχανιών, η εντυπωσιακή καινοτομία αφορά στην ίδια τη διεθνή έκθεση, η οποία δεν φιλοξενείται σε κάποιον κλειστό χώρο, όπως συνήθως, αλλά απλώνεται σχεδόν σε ολόκληρη την πόλη του Μονάχου!  

Από τη θέση του οδηγού της  MERCEDES-BENZ GLC

Από τη θέση του οδηγού της  MERCEDES-BENZ GLC

Η κάμερα της εκπομπής μαγνητίζεται από την ολοκαίνουργια, επιβλητική και απίθανα προηγμένη, αμιγώς ηλεκτροκίνητη MERCEDES-BENZ GLC, αλλά και το... διαστημικό σχεδιαστικό πρωτότυπο GTXX AMG concept car!

 

TractioN, γύρος 9ος, κάθε Κυριακή στις 14.10, αποκλειστικά στη συχνότητα του Star και... φύγαμε!

 

