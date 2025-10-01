Νέα στοιχεία για τον θάνατο Χρονοπούλου: «Έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά»

Το ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει πια την υπόθεση της Μαίρης Χρονοπούλου, όπως αποκάλυψε την Τρίτη 30/9 η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η εξέλιξη που υπάρχει ήρθε στο φως χθες από τον Χάρη Παπαδόπουλο, ο οποίος -μιλώντας στο «Στούντιο 4»- είπε ότι την ημέρα που έγινε το ατύχημα της Μαίρης Χρονοπούλου, η οικιακή βοηθός δεν είχε φύγει από το σπίτι. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και ο προσωπικός φίλος αλλά και δικηγόρος της εκλιπούσας, κύριος Χατζημιχάλης.

«Τα δύο νέα στοιχεία είναι διαφορετικά. Μία μάρτυρας κατέθεσε ότι άκουσε κάποιους να μιλάνε. Ήρθε με τηλεφώνημα στον κύριο Παπαδόπουλο και ζήτησε να καταθέσει για την υπόθεση γιατί έτυχε να βρίσκεται σε ένα χώρο που κάποιοι άνθρωποι μιλούσαν για την υπόθεση της Μαίρης και για τα στοιχεία του σπιτιού της, εικόνες και λοιπά που προφανώς τα είχαν πάρει και δε θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Άρα αυτή η κυρία ήξερε πάρα πολύ καλά και τους ανθρώπους αυτούς και επίσης το πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία, τα άκουσε και κατέθεσε στην αστυνομία», είπε ο δικηγόρος.

«Εγώ προσωπικά δεν μίλησα με τη γυναίκα που λέει ο κ. Παπαδόπουλος, έχει μιλήσει εκείνος μαζί της. Η γυναίκα έχει πάει στο ανθρωποκτονιών να καταθέσει και να το πει αυτό, να εισφέρει αυτή τη μαρτυρία που ξέρει, αφού φαίνεται και είναι μια από τις γυναίκες που έχει μιλήσει με την ίδια τη Μαίρη», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι η αστυνομία, βάση καταθέσεων και άλλων στοιχείων που είχε στα χέρια της, είχε καταλήξει στο γεγονός πως η Γεωργιανή οικιακή βοηθός δε βρισκόταν στο σπίτι τη μέρα του ατυχήματος της ηθοποιού.

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε και ο Νίκος Σταγόπουλος, πρώην σύντροφος της Μαίρης Χρονοπούλου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αμέλεια των Αρχών στις έρευνες σχετικά με τα αίτια θανάτου της.

Ο Νίκος Σταγόπουλος θέλησε, μέσω μιας κάρτας, να πει κάποια πράγματα.

«Εμείς δεν πιέσαμε τα πράγματα. Τα στοιχεία οδήγησαν από το περιουσιακό στο ανθρωποκτονιών. Από την πρώτη στιγμή έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά, που ζητήσαμε το νυχτικό της, το ρούχο της και μας είπαν ότι το πέταξαν, που ζητούσαμε να μάθουμε το ασθενοφόρο, διάφορα τέτοια που έχουν ειπωθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα όσα δήλωσε ο Χάρης Παπαδόπουλος, φίλος της Μαίρης, σε τηλεοπτική εκπομπή, έχω να πω ότι αυτά είναι στοιχεία της υπόθεσης. Δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να βγαίνουν, όσο όμως εξελίσσεται η υπόθεση θα προκύπτουν νέα στοιχεία».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»