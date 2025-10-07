Φούσκωμα μετά από ταξίδι: Αιτίες και λύσεις για άμεση ανακούφιση

Tips από τη διατροφολόγο Θέλεια Βασιλαντωνάκη

Fitness
Ταξιδεύεις; Δες Πώς Να Περιορίσεις Το Ενοχλητικό Φούσκωμα
Οι αλλαγές στις ώρες φαγητού, οι διαφορετικές γεύσεις και η πολύωρη καθιστική στάση στις ευθύνονται για το φούσκωμα και τη δυσφορία που ίσως νιώθουμε.

Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να μειώσουμε αυτά τα ενοχλητικά συμπτώματα και να επανέλθουμε πιο γρήγορα», εξήγησε στο star.gr, η διατροφολόγος – διαιτολόγος, Θέλεια Βασιλαντωνάκη.

SOS στην ενυδάτωση: Το δέρμα σου φωνάζει βοήθεια!

Γιατί όμως φουσκώνουμε μετά τα ταξίδια;


•    Κατακράτηση υγρών λόγω αλατιού, αλκοόλ ή έλλειψης νερού.
•    Αργή κινητικότητα εντέρου από πολύωρη καθιστική στάση σε αεροπλάνο/αυτοκίνητο.
•    Αέρας στο πεπτικό από αναψυκτικά, τσίχλες ή γρήγορο φαγητό.
•    Αλλαγές στο μικροβίωμα λόγω διαφορετικής διατροφής.
•    Διαταραχή ρουτίνας: Ο ύπνος και τα γεύματα σε ακανόνιστες ώρες επηρεάζουν τον ρυθμό του οργανισμού.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε το φούσκωμα 


•    Ξεκίνα τη μέρα με νερό: Ένα ποτήρι χλιαρό νερό (με ή χωρίς λεμόνι) βοηθάει να «ξυπνήσει» το πεπτικό.
•    Φυτικές ίνες με ισορροπία: Λαχανικά, φρούτα και όσπρια ρυθμίζουν το έντερο, αλλά η υπερβολή μπορεί να φέρει… το αντίθετο αποτέλεσμα.
•    Μικρά και συχνά γεύματα: Αντί για μεγάλα και βαριά πιάτα, προτίμησε πιο ελαφριές μερίδες.
•    Κοιμήσου καλά: Η ξεκούραση βοηθάει το έντερο να βρει ξανά ρυθμό.
•    Απόφυγε ανθρακούχα & τσίχλες: Ο έξτρα αέρας στο στομάχι είναι από τους βασικούς «ενόχους» του φουσκώματος.
•    Μείωσε το αλάτι: Για να περιορίσεις την κατακράτηση υγρών.

 Φυσικές επιλογές που βοηθούν


•    Ροφήματα: Τσάι μέντας, χαμομήλι, μάραθος ή τζίντζερ διευκολύνουν την πέψη και μειώνουν τους σπασμούς του εντέρου.
•    Βότανα & καρυκεύματα: Δοκίμασε κύμινο ή κουρκουμά σε φαγητά – έχουν αντιφλεγμονώδη δράση.
•    Τροφές-«σύμμαχοι»: Αγγούρι, ανανάς, παπάγια και πράσινα φυλλώδη λαχανικά περιέχουν ένζυμα και νερό που βοηθούν να ξεφουσκώσεις.

Πώς να φτιάξετε τον νόστιμο χυμό που βοηθά στην μείωση του σωματικού βάρους

Lifestyle Hacks


•    Ύπνος: Όταν δεν κοιμόμαστε καλά, αυξάνονται οι ορμόνες που σχετίζονται με το στρες και επηρεάζεται το πεπτικό.
•    Stretching & γιόγκα: Απλές διατάσεις, ειδικά στάσεις όπως η «παιδική» ή το «happy baby», ανακουφίζουν από το φούσκωμα.
•    Μασά αργά το φαγητό: Η καλή μάσηση μειώνει την κατάποση αέρα και βοηθάει την πέψη.
•    Καφές με μέτρο: Μπορεί να βοηθήσει στην κινητικότητα του εντέρου, αλλά σε κάποιους προκαλεί περισσότερη δυσφορία.

 Extra Trick: Δες το σώμα σου σαν «ταξιδιώτη»

Μετά από ένα ταξίδι, το σώμα χρειάζεται λίγο χρόνο για να βρει ξανά τον φυσιολογικό του ρυθμό. Μην το πιέζεις με ακραίες δίαιτες ή απότομες αλλαγές. Ξεκίνα με απλά, ήπια βήματα, δώσε χρόνο στο έντερο να ισορροπήσει και επανέφερε σιγά σιγά τις υγιεινές σου συνήθειες.

Το φούσκωμα μετά τα ταξίδια είναι φυσιολογικό, αλλά δε χρειάζεται να σε ταλαιπωρεί. Με μικρές αλλαγές και σωστές επιλογές, μπορείς να νιώθεις ξανά ανάλαφρη και γεμάτη ενέργεια πολύ γρήγορα!


 

