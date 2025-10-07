Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μέχρι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 23η ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή και βρίσκεται εν αναμονή των εξελίξεων για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον νεκρό γιο του, όπως ζητά.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε συγκεκριμένα, ο Πάνος Ρούτσι.

Παράλληλα, τόνισε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είμαι εδώ».

Μία μέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 6/10, ο κ. Ρούτσι μέσω της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου είχε επιβεβαιώσει ότι δε σταματά την απεργία πείνας αφού «δεν έχουν ενημερωθεί όπως θα έπρεπε και πλήρως για την εισαγγελική παραγγελία ως προς τις τοξικολογικές εξετάσεις στον Ντένι Ρούτσι».

Με απόφαση της εισαγγελίας της Λάρισας, το αίτημα του απεργού πείνας για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του έγινε δεκτό αλλά ο ίδιος δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για την εξέλιξη των αιτημάτων του.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την Τρίτη στις 20:00 θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου τόσο η Κωνσταντοπούλου, όσο και ο Πάνος Ρουτσι, όπου θα μιλήσουν για το πώς θα κινηθούν από δω και στο εξής.