Κωνσταντοπούλου: «Μεγάλη νίκη του Ρούτσι» - Συνέντευξη Τύπου στις 20:00

Συνεχίζει την απεργία πείνας για 23η ημέρα ο πατέρας του Ντένι Ρούτσι

Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι . Έκανε λόγο για μεγάλη νίκη. 

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δε χρειάζεται να διερευνηθούν», είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: Θα συνεχίσει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστική», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

Κωνσταντοπούλου Ρούτσι

Η συνήγορος του απεργού πείνας έκανε λόγο για μια «μεγάλη νίκη» του αγώνα του, αναφερόμενη στη δικαστική εντολή για τη διενέργεια νέων εξετάσεων. 

Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις

«Ελπίζω μέχρι τις 20:00 το βράδυ, αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Πάνος Ρούτσι1

Σύμφωνα με χθεσινές της δηλώσεις, ο Πάνος Ρούτσι θα συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι η υπόθεση να επιστρέψει στην ανάκριση και οριστεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό ώστε «να μην εμπλέκονται αυτοί που είχαν ρόλο στη συγκάλυψη της υπόθεσης».

21 μέρες απεργία πείνας: «Ο οργανισμός του Ρούτσι αρχίζει να καταρρέει»

Όπως επεσήμανε η κ. Κωνσταντοπούλου αν οι εξετάσεις γίνουν στο πλαίσιο άλλης έρευνας, προσβάλλεται η νομιμότητά τους ακόμα και από τους κατηγορούμενους.

Πάνος Ρούτσι 2

Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ακόμα ότι μέχρι στιγμής η οικογένεια δεν έχει στα χέρια της έγγραφο που να επιτρέπει την παρουσία ειδικών πραγματογνωμόνων κατά τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων. 

Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»

Πάντως σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή να γίνει η εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. 

ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
