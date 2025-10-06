Κωνσταντοπούλου: Θα συνεχίσει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Ζητά επιστροφή στην ανάκριση και ορισμό επιτροπής εμπειρογνωμόνων

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Τ. Μπόλαρη
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι ο Πάνος Ρούτσι θα συνεχίσει την απεργία πείνας εκτός αν η υπόθεση επιστρέψει στην ανάκριση και οριστεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό ώστε «να μην εμπλέκονται αυτοί που είχαν ρόλο στη συγκάλυψη της υπόθεσης», όπως υποστήριξε. Επισήμανε ότι αν οι εξετάσεις γίνουν στο πλαίσιο άλλης έρευνας προσβάλλεται η νομιμότητα τους ακόμα και από τους κατηγορούμενους.

Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις

Η δικηγόρος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισήμανε ακόμα ότι μέχρι στιγμής η οικογένεια δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση για την εντολή να διενεργηθούν τοξικολογικές. Ανέφερε ότι ο συνεργάτης της συναντήθηκε με την εισαγγελέα (αρμόδια για την εντολή) η οποία δεν ήξερε τίποτα.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση στο αίτημα Ρούτσι και ότι η πρόταση του εισαγγελέα προς το συμβούλιο είναι απορριπτική.

Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια

Κατήγγειλε επίσης ότι έγινε απόπειρα διάρρηξης του σπιτιού της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη και ότι ο γιος της Κρις έχει παρατηρήσει ύποπτες κινήσεις που του προκαλούν φόβο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «νέα απόπειρα μπαζώματος» και για «στραγγαλισμό της δικαστικής εξουσίας.

Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»

Για την επερχόμενη εκταφή ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια δεν θα επιτρέψει να γίνουν πράξεις που αμφισβητείται το κύρος τους και προσβάλλουν τη μνήμη του παιδιού τους.

Τέλος, χαρακτήρισε ψέμα ότι οι οικογένειες δεν θέλουν να αρχίσει η δίκη.

Μίλησε και η Μιρέλα Ρούτσι λέγοντας ότι «είναι μπερδεμένοι» , γιατί δεν ικανοποιείται το αίτημα τους να μάθουν τις αιτίες θανάτου του παιδιού τους. 
 

ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΦΗ
ΤΕΜΠΗ
