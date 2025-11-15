Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα

Υπάρχουν τάσεις που γυρνούν κάθε λίγα χρόνια, σχεδόν σαν εποχές. Το καρό ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία. Φέτος όμως, δεν επιστρέφει απλώς, αλλά ανανεώνεται. Οι οίκοι επανέφεραν τα καρό παλτό σε εκδοχές πιο χαλαρές, oversized, με statement ώμους, με αίσθηση πιο... «urban chic». Κάτι σαν το νέο σύμβολο αυτοπεποίθησης για τον χειμώνα.

Το συναντάς σε αποχρώσεις γήινες μπεζ, γκρι, καφέ αλλά και σε απρόσμενους συνδυασμούς, όπως μωβ με πράσινο ή κόκκινο με σκούρο μπλε. Είναι εκείνο το κομμάτι που δίνει στιλ χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσεις. Το ρίχνεις πάνω από ένα jean και ένα λευκό T-shirt και ξαφνικά φαίνεται σα να έχεις ένα πολύ «μελετημένο» outfit.

Το καρό παλτό στη νέα του εκδοχή

Η διαφορά φέτος είναι η διάθεση. Το styling δεν είναι αυστηρό, δεν είναι κομψό «με το ζόρι». Είναι effortless. Οι fashion editors το συνδυάζουν με αθλητικά και μάλλινες φόρμες, με chunky κασκόλ και minimal γυαλιά ηλίου. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας κι αυτή ακριβώς είναι η μαγεία του.

Το καρό πλέον συμβολίζει ανεξαρτησία. Είναι το print που μπορεί να σταθεί στο γραφείο, στο brunch ή στον απογευματινό καφέ μετά τη δουλειά, που δεν έχεις καμία διάθεση να ντυθείς αλλά θέλεις να δείχνεις προσεγμένη.

Αυτό που κάνει ένα καρό παλτό να ξεχωρίζει, είναι ότι κουβαλά προσωπικότητα, ακόμα κι αν εσύ δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις. Σου δίνει αυτή τη μικρή δόση στιλιστικής ασφάλειας που χρειάζεσαι όταν όλα γύρω αλλάζουν. Όταν το φορώ, νιώθω λίγο πιο οργανωμένη, λίγο πιο...στη θέση μου. Είναι σαν το ρούχο να με βοηθά να έχω αυτοπεποίθηση μέσα στη μέρα μου.

Πώς να το φορέσεις χωρίς να δείχνεις «προβλέψιμη»

Το μυστικό είναι ένα. Η ισορροπία. Αν το καρό είναι έντονο, κράτα τα υπόλοιπα απλά. Αν είναι πιο ήπιο, μπορείς να παίξεις με layers και τα αγαπημένα σου αξεσουάρ. Μη φοβηθείς να το ταιριάξεις με ένα σατέν φουλάρι ή το χουχουλιάρικο κασκόλ σου για πιο κρύες μέρες. Διάλεξε αυτή τη βελούδινη στέκα που περιμένει στο μπουντουάρ σου ή το μεταλλικό κλαμερ σου για να ολοκληρώσεις το look σου.

Όσον αφορά τα ρούχα, κι εδώ οι συνδυασμοί είναι πολλοί.

Για ένα πιο chic και σύγχρονο αποτέλεσμα, επένδυσε σε έναν συνδυασμό που αποπνέει ανεπιτήδευτο στιλ. Ένα dark-washed τζιν παντελόνι με ένα λευκό T-shirt είναι ο απόλυτος κανόνας του «less is more». Αν θέλεις βέβαια να προσθέσεις λίγη παραπάνω ένταση, δοκίμασε έναν συνδυασμό μαύρου ζιβάγκο με flare παντελόνι, για εκείνο το διαχρονικό ’70s vibe που επιστρέφει δυναμικά και χαρίζει αβίαστη κομψότητα.

Τις μέρες που προέχει η άνεσή σου, οι φόρμες με sneakers είναι η πιο cool επιλογή, αφού αποπνέουν χαλαρότητα χωρίς να δείχνουν απαραίτητα ότι μετά θα πας για την προπόνησή σου. Κι αν θέλεις να δώσεις μια πιο unexpected πινελιά στο βραδινό σου look, τόλμησε ένα mini φόρεμα με knee-high μπότες. Ο συνδυασμός είναι φρέσκος, θηλυκός και γεμάτος αυτοπεποίθηση.

Για την τελική πινελιά, θυμήσου πως το styling δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Συχνά, ένα λίγο πιο «ατημέλητο» layering χαρίζει το πιο ενδιαφέρον και επίκαιρο αποτέλεσμα. Το μυστικό είναι να δείχνεις σαν να μην προσπάθησες πολύ κι όμως, να έχεις πετύχει ακριβώς αυτό το effortless chic.

Το comeback που χρειαζόμασταν

Το καρό επιστρέφει όχι γιατί «το είπαν οι τάσεις», αλλά γιατί απλώς βγάζει νόημα. Είναι κομψό χωρίς προσπάθεια, ρετρό χωρίς να μοιάζει παλιό, ευέλικτο χωρίς να χάνει χαρακτήρα. Είναι ένα από τα λίγα κομμάτια που μπορείς να κρατήσεις για χρόνια και να το φοράς με διαφορετικό τρόπο κάθε σεζόν.

Κι αυτή ίσως να είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια στη μόδα σήμερα. Το να έχεις ρούχα που αντέχουν στο χρόνο όχι μόνο σε ύφασμα, αλλά και σε αίσθηση.

Πηγή: www.allyou.gr