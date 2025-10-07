Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε κτίριο - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Μαδρίτη, καθώς κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις αγνοούμενοι και ένας σοβαρά τραυματισμένος, ο οποίος μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

🔴 ACTUALIZACIÓN | Hay al menos cuatro personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia, según la Policía Nacional, por el derrumbe parcial de un edificio en obras en el centro de Madrid https://t.co/mR09ewevpF pic.twitter.com/0zeEn1GWPr — EL PAÍS (@el_pais) October 7, 2025

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «κατέρρευσαν τουλάχιστον έξι όροφοι και υπάρχει τουλάχιστον ένα παγιδευμένο άτομο, αν όχι περισσότερα». «Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες», επισημαίνουν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το παγιδευμένο άτομο εργαζόταν εκεί.

Οι υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στο σημείο του συμβάντος. Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και περιπολικά της αστυνομίας.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

«Έπεσε ολόκληρο το κτίριο και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομικούς και δε μας αφήνουν να πλησιάσουμε», περιέγραψε μία εργαζόμενη σε διπλανό κτίριο.

«Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό και γινόντουσαν έργα. Είχαν τοποθετήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είχαν πει ότι επρόκειτο να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο και ότι τα έργα θα διαρκούσαν δύο χρόνια», είπε κάτοικος της περιοχής και πρόσθεσε: «Πριν από μισή ώρα ένιωσα έναν τρομερό σεισμό στον δρόμο και σηκώθηκε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης μπροστά από το κτίριο — ένα νέφος που τρόμαξε και μπέρδεψε τον κόσμο».

Περισσότερα σε λίγο…