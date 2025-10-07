Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε κτίριο - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες

Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρχές της Ισπανίας

Κοσμος
Πηγή: Φωτό αρχείου AP Images
Συναγερμός σήμανε στη Μαδρίτη, καθώς κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις αγνοούμενοι και ένας σοβαρά τραυματισμένος, ο οποίος μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

 

 

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «κατέρρευσαν τουλάχιστον έξι όροφοι και υπάρχει τουλάχιστον ένα παγιδευμένο άτομο, αν όχι περισσότερα». «Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες», επισημαίνουν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το παγιδευμένο άτομο εργαζόταν εκεί.

Οι υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στο σημείο του συμβάντος. Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και περιπολικά της αστυνομίας.

 

 

«Έπεσε ολόκληρο το κτίριο και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομικούς και δε μας αφήνουν να πλησιάσουμε», περιέγραψε μία εργαζόμενη σε διπλανό κτίριο.

«Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό και γινόντουσαν έργα. Είχαν τοποθετήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είχαν πει ότι επρόκειτο να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο και ότι τα έργα θα διαρκούσαν δύο χρόνια», είπε κάτοικος της περιοχής και πρόσθεσε: «Πριν από μισή ώρα ένιωσα έναν τρομερό σεισμό στον δρόμο και σηκώθηκε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης μπροστά από το κτίριο — ένα νέφος που τρόμαξε και μπέρδεψε τον κόσμο».

Περισσότερα σε λίγο…

