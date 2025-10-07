Nissan LEAF: Πότε έρχεται στην Ελλάδα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το Nissan LEAF – το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο ευρείας παραγωγής όταν παρουσιάστηκε το 2010 – επιστρέφει, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Nissan να ηγείται στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Στην τρίτη πλέον γενιά του, κάνει την πρεμιέρα του στους δρόμους της Κοπεγχάγης, με κορυφαία αυτονομία έως και 622 χλμ., δυναμική νέα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πληθώρα νέων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.



Σχεδιασμένο στο Global Design Studio της Nissan στο Atsugi της Ιαπωνίας...

και με παραγωγή στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, το νέο LEAF παρουσιάζει μια δυναμική crossover αισθητική που συνδυάζει αεροδυναμικές επιδόσεις και εντυπωσιακή οπτική παρουσία. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25, η κομψή εμφάνιση του αυτοκινήτου όχι μόνο εντυπωσιάζει στο δρόμο, αλλά συμβάλλει και στην κορυφαία αυτονομία των 622 χλμ. και τη συνολική εξαιρετική απόδοση του μοντέλου.





Στο εσωτερικό,δύο οθόνες 14,3” (πίνακας οργάνων και κεντρική) διαμορφώνουν...

ένα πλήρως ψηφιακό cockpit, ενώ η εφαρμογή NissanConnect Services προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση σε έλεγχο της μπαταρίας, προετοιμασία κλιματισμού και προγραμματισμό διαδρομών — διασφαλίζοντας ότι ο οδηγός παραμένει εξίσου συνδεδεμένος εντός και εκτός οχήματος.



Η καμπίνα είναι ευρύχωρη και σχεδιασμένη να...

προσφέρει άνεση σε κάθε οικογενειακή διαδρομή, με χωρητικότητα αποσκευών 437 λίτρα. Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα και οι ράγες οροφής προσφέρουν επιπλέον ευελιξία, ενώ οι επτά επιλογές εξωτερικών χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηριστικού τιρκουάζ Luminous Teal, επιτρέπουν την εξατομίκευση του ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε επιθυμία - από καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη μέχρι οικογενειακές εξορμήσεις εκτός πόλης.



Στην καρδιά του Nissan LEAF βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας, με...

μέγιστη ισχύ κινητήρα 218 PS και μέγιστη ροπή 355Nm, επιταχύνοντας από 0 έως 100 km/h σε 7,6 δευτερόλεπτα.Το νέο LEAF προσφέρει κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του με δύο επιλογές μπαταριών – 52 kWh και 75 kWh – που εξασφαλίζουν αυτονομία πάνω από 440 km και έως 622 km (WLTP) αντίστοιχα (*εκκρεμεί η έγκριση τύπου). Με αυτονομία που φτάνει τα 330 km με ταχύτητα 130 km/h και τα 430 km με ταχύτητα 110 km/h στον αυτοκινητόδρομο, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση μόλις 13,8 kWh/100 km, τα μεγάλα ταξίδια γίνονται πιο άνετα και με λιγότερες στάσεις για φόρτιση. Όταν χρειαστεί φόρτιση, το νέο Nissan LEAF υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως και 150 kW, ανακτώντας ενέργεια για 420 km σε μόλις 30 λεπτά.

Παράλληλα, το Nissan LEAF είναι εξοπλισμένο με λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), παρέχοντας ισχύ έως και 3,6 kW για τη σύνδεση εξωτερικών μικροσυσκευών – από φορητούς υπολογιστές μέχρι εξοπλισμό μαγειρέματος για τις εξορμήσεις στη φύση. Επιπλέον, είναι συμβατό με το σύστημα Vehicle-to-Grid (V2G), έτσι ώστε στο μέλλον να μπορεί να στέλνει αποθηκευμένη ενέργεια πίσω στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.



Κατασκευασμένο πάνω στην πλατφόρμα CMF-EV, που μοιράζεται με...

το Nissan Ariya, το LEAF προσφέρει μια οδηγική εμπειρία που συνδυάζει δυναμισμό και άνεση. Οι αναρτήσεις – MacPherson μπροστά και πολλαπλών συνδέσμων πίσω – εξασφαλίζουν ομαλή και ευέλικτη οδήγηση, τόσο στους δρόμους της πόλης όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Τα χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται στον οδηγό περιλαμβάνουν:e-Pedal Step για ομαλή οδήγηση με ένα πεντάλ, ProPILOT Assist με Navi-link που προσαρμόζεται στις καμπές και τα μεταβαλλόμενα όρια ταχύτητας για αβίαστη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο,3D Around View Monitor 8 σημείων με θέαση ‘‘αόρατου’’ καπό (Invisible Hood View) και ευρυγώνια θέαση μπροστά (Front Wide View) για ασφαλή και εύκολη πλοήγηση σε στενούς δρόμους της πόλης,αναγεννητική πέδηση με paddle shifts και distance control assist για ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση



Το Nissan LEAF προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, σχεδιασμένων για σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή. Από το Intelligent Emergency Braking και το Blind Spot Intervention, μέχρι το Rear Cross Traffic Alert και το Lane Keep Assist, το Nissan LEAF προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ηρεμίας στον οδηγό. Επιπλέον, τεχνολογίες όπως το 3D Around View Monitor, το Invisible Hood View και το Front Wide View κάνουν το παρκάρισμα και τους ελιγμούς σε στενούς χώρους πιο εύκολους και ασφαλείς από ποτέ.

Το Nissan LEAF θα κατασκευάζεται στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, με 20% της ενέργειας παραγωγής να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.Το Nissan LEAF αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2026.

