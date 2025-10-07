44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑI)

Η OpenAI, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT, δημοσίευσε νέα μελέτη που δείχνει ποιες εργασίες βρίσκονται πιο κοντά στο να αντικατασταθούν από ταχύτατα εξελισσόμενα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σύμφωνα με την έκθεση, 44 επαγγέλματα κρίνονται ως τα πιο «ευάλωτα» στην αυτοματοποίηση, καθώς τα σύγχρονα μοντέλα AI αποδεικνύονται ικανά να εκτελούν μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων τους με ακρίβεια που πλησιάζει εκείνη των ειδικών ανθρώπων.

Η αξιολόγηση έγινε μέσω ενός νέου τεστ, με την ονομασία GDPval, όπου οι ερευνητές συνέκριναν την απόδοση των πιο εξελιγμένων AI μοντέλων με επαγγελματίες από τους εννέα οικονομικά σημαντικότερους κλάδους των ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα

Η δοκιμή έδειξε ότι το μοντέλο Claude Opus 4.1 της εταιρείας Anthropic ξεπέρασε τους ανθρώπους επαγγελματίες στο 47,6% των περιπτώσεων, ενώ το κορυφαίο μοντέλο της OpenAI, GPT5-high, τους ξεπέρασε ή ισοφάρισε σε ποσοστό 38,8%.

Οι ταμίες και υπάλληλοι ενοικιάσεων ήταν η κατηγορία με τη μεγαλύτερη «ήττα» από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η AI απέδωσε καλύτερα στο 81% των δοκιμών. Ακολούθησαν οι διευθυντές πωλήσεων (79%), οι υπάλληλοι αποθήκης και αποστολών (76%), καθώς και οι επιμελητές κειμένων (75%).

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο είναι οι δύο τομείς με τη μεγαλύτερη πιθανότητα αυτοματοποίησης, με τα chatbots να ξεπερνούν τους ανθρώπους επαγγελματίες έως και στο 56% των περιπτώσεων.

Αντίθετα, οι πιο «ανθεκτικοί» κλάδοι φαίνεται να είναι αυτοί της ενημέρωσης, των ΜΜΕ και της ψυχαγωγίας, όπου τα AI συστήματα υπερτερούν μόλις στο 39% των περιπτώσεων.

Προειδοποιήσεις και επιπτώσεις

Παρότι η OpenAI δεν ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι θα αντικατασταθούν άμεσα, αναγνωρίζει ότι η πρόοδος των μοντέλων δείχνει πόσο κοντά βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη ποιότητα εργασίας.

Ο CEO της εταιρείας, Σαμ Όλτμαν, έχει παραδεχθεί ότι «πολλές θέσεις, ιδίως στην εξυπηρέτηση πελατών, είναι πιθανό να περάσουν στα χέρια της AI», ενώ έχει προβλέψει πως έως και το 40% των επαγγελμάτων θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν μελλοντικά.

Ωστόσο, η OpenAI τονίζει ότι ο στόχος είναι η υποστήριξη και όχι η αντικατάσταση των ανθρώπων εργαζομένων, υπογραμμίζοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να απελευθερώσει χρόνο για πιο δημιουργικά καθήκοντα.

Οι 44 επαγγελματικοί κλάδοι που κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη

(Ποσοστό υπεροχής AI έναντι ανθρώπων επαγγελματιών)

# Επάγγελμα Ποσοστό υπεροχής AI 1 Υπάλληλοι ταμείου και ενοικιάσεων 81% 2 Διευθυντές πωλήσεων 79% 3 Υπάλληλοι αποστολών, παραλαβών και απογραφής 76% 4 Επιμελητές κειμένων 75% 5 Προγραμματιστές λογισμικού 70% 6 Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές 70% 7 Ελεγκτές κανονιστικής συμμόρφωσης 69% 8 Επικεφαλής ομάδων πωλήσεων (εκτός λιανικής) 69% 9 Αντιπρόσωποι πωλήσεων χονδρικής & βιομηχανίας (μη τεχνικά προϊόντα) 68% 10 Γενικοί διευθυντές & διευθυντές λειτουργιών 67% 11 Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών 65% 12 Υπεύθυνοι αγορών & προμηθειών 64% 13 Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι 64% 14 Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών 62% 15 Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών 59% 16 Επικεφαλής πωλήσεων λιανικής 59% 17 Επικεφαλής παραγωγής & λειτουργιών 58% 18 Νοσηλευτές ειδικευμένοι (Nurse practitioners) 56% 19 Μεσίτες ακινήτων 54% 20 Δημοσιογράφοι, αναλυτές ειδήσεων & ρεπόρτερ 53% 21 Διευθυντές πληροφορικής & συστημάτων 52% 22 Επικεφαλής αστυνομικών & ντετέκτιβ 49% 23 Αντιπρόσωποι πωλήσεων τεχνικών/επιστημονικών προϊόντων 47% 24 Δικηγόροι 46% 25 Ειδικοί διαχείρισης έργων (Project Managers) 42% 26 Κοινωνικοί λειτουργοί (παιδιών, οικογένειας, σχολείων) 42% 27 Ιατρικές γραμματείς & διοικητικοί βοηθοί 42% 28 Αντιπρόσωποι πωλήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 42% 29 Επικεφαλής διοικητικής υποστήριξης 41% 30 Αναλυτές χρηματοοικονομικών επενδύσεων 41% 31 Εργαζόμενοι αναψυχής 37% 32 Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές 37% 33 Διαχειριστές ακινήτων & κοινοτήτων 34% 34 Χρηματοοικονομικοί διευθυντές 32% 35 Παραγωγοί & σκηνοθέτες 31% 36 Τεχνικοί ήχου & εικόνας 30% 37 Υπάλληλοι υποδοχής (Concierges) 29% 38 Υπάλληλοι παραγγελιών 28% 39 Πράκτορες πωλήσεων ακινήτων 27% 40 Φαρμακοποιοί 26% 41 Λογιστές & ελεγκτές 24% 42 Μηχανολόγοι μηχανικοί 23% 43 Βιομηχανικοί μηχανικοί 17% 44 Μοντέρ κινηματογράφου & βίντεο 17%