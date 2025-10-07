Άρειος Πάγος: Αν ο πατέρας δε δίνει διατροφή, θα πληρώνουν οι παππούδες

Μια απόφαση - σταθμό εξέδωσε ο Άρειος Πάγος, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στο οικογενειακό δίκαιο. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ανώτατου δικαστηρίου, όταν ο πατέρας δεν είναι σε θέση να καταβάλει τη διατροφή του ανήλικου παιδιού, η ευθύνη μπορεί να μεταβιβαστεί στους παππούδες και τις γιαγιάδες.

Η υπόθεση

Η υπόθεση αφορούσε ένα ζευγάρι παππούδων που αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό των 280 ευρώ μηνιαίως για τη διατροφή της εγγονής τους, παρότι διαθέτουν αξιόλογη ακίνητη περιουσία και σταθερά εισοδήματα.

Ο πατέρας του παιδιού, μετά το διαζύγιο το 2011, είχε αρχικά συμφωνήσει να καταβάλλει 500 ευρώ μηνιαίως, ωστόσο στη συνέχεια περιόρισε τη διατροφή στα 200 ευρώ. Η μητέρα, αδυνατώντας να εξασφαλίσει τα χρήματα λόγω της οικονομικής αδυναμίας του πρώην συζύγου της, κατέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης είχε ήδη αποφανθεί ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την πατρική πλευρά οφείλουν να συνεισφέρουν οικονομικά, με βάση τις δυνατότητές τους, επικαλούμενο τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Η επικύρωση

Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε πλήρως την εφετειακή απόφαση, καθορίζοντας ότι το συνολικό ποσό της διατροφής (560 ευρώ) θα καλύπτεται ως εξής: 200 ευρώ από τον πατέρα, 80 ευρώ από τη μητέρα και 280 ευρώ από τους παππούδες.

Η απόφαση θεωρείται πρωτοποριακή, καθώς καθιστά σαφές ότι το δικαίωμα του παιδιού στη διατροφή προηγείται κάθε άλλης οικονομικής δυσκολίας των ενηλίκων και ότι η υποχρέωση φροντίδας εκτείνεται και στους ανιόντες, εφόσον διαθέτουν τα μέσα να συμβάλουν.

