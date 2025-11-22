Κώστας Καραφώτης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει με τη Μάνου

Η σύζυγος του τραγουδιστή βρίσκεται στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Κώστας Καραφώτης: «Δεν έχουμε κωδικούς στα κινητά μας με τη γυναίκα μου - Τα έχουμε όλα μαζί» / Βίντεο: Alpha
Σε πελάγη ευτυχίας «πλέει» ο Κώστας Καραφώτης, αφού η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Το ερωτευμένο ζευγάρι σε λίγους μήνες θα υποδεχτεί το παιδάκι τους και νιώθουν και οι δυο τους υπέροχα!

Κώστας Καραφώτης: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!

 

 

Ο Κώστας Καραφώτης, μάλιστα, ο οποίος δεν κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις με τη σύζυγό του, επιβεβαίωσε το χαρμόσυνο γεγονός και στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δεν Γίνεται», αποκαλύπτοντας και το φύλο του μωρού που περιμένουν, το οποίο θα είναι κοριτσάκι.

Όπως είπε ο γνωστός τραγουδιστής: «Νιώθω υπέροχα που θα γίνω πατέρας για πρώτη φορά. Θα είναι κοριτσάκι και είμαι διπλά χαρούμενος».

Το ζευγάρι το οποίο αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, αποφάσισε να διαφυλάξει με διακριτικότητα και αυτό το σημαντικό γεγονός της ζωής του.

Στιγμιότυπο από τον γάμο του Κώστα Καραφώτη με την Κάτια Μάνου

Στιγμιότυπο από τον γάμο του Κώστα Καραφώτη με την Κάτια Μάνου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!

Ο Κώστας Καραφώτης με την Κάτια Μάνου παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι και όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος ο τραγουδιστής για το άλλο του μισό: «Η Κάτια είναι γυναίκα μου. Νομίζω ότι τα πάντα είναι το timing. Τη γνώριζα αρκετά χρόνια, αλλά βρέθηκε στη ζωή μου σε μία στιγμή που ήταν σαν να έπρεπε να είναι εκεί να δεχτεί τον χαρακτήρα και τις ιδιοτροπίες μου και να τις αφομοιώσει. Για την Κάτια η δουλειά μου δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Έτσι με γνώρισε και ήξερε ότι αυτό ήθελα να κάνω. Ξέρει ότι δεν είμαι φαν της νύχτας, αλλά φαν του τραγουδιού. Μου αρέσει να τραγουδάω, αλλά όχι να ξενυχτάω έως τις 6 το πρωί».

Η δημιουργία οικογένειας ήταν πάντα όνειρο του τραγουδιστή και παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του, βρίσκει πάντα χρόνο για τη σύζυγό του και -πολύ σύντομα- και για την κορούλα του.

Διαβάστε περισσότερα:
