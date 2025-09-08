Πώς να φτιάξετε τον νόστιμο χυμό που βοηθά στην μείωση του σωματικού βάρους

Το τζίντζερ και ο κουρκουμάς είναι δύο μπαχαρικά που προέρχονται από την ίδια οικογένεια φυτών (Zingiberaceae). Ιστορικά έχουν χρησιμοποιηθεί ως φυτικά φάρμακα. Για αρχή το τζίντζερ είναι γνωστό για τη βελτίωση της ναυτίας, του εμέτου και του πόνου που σχετίζεται με την οστεοαρθρίτιδα και για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Ο κουρκουμάς, από την άλλη, χρησιμοποιείται συνήθως για την υγεία του πεπτικού συστήματος, τις αναπνευστικές λοιμώξεις και τον πόνο της αρθρίτιδας.

Ο κουρκουμάς έχει πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό μας/ φωτογραφία από paxels

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι ο συνδυασμός τζίντζερ και κουρκουμά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και του πόνου, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού και στην προστασία από χρόνιες ασθένειες. Μπορείτε να προσθέσετε σφηνάκια κουρκουμά και τζίντζερ στη διατροφή σας βάζοντάς τα σε smoothies, αραιώνοντάς τα με νερό ή πίνοντάς τα μόνα τους. Παρακάτω θα βρείτε 7 πολύ καλούς λόγους για να τα εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή!

Αντιοξειδωτική δράση

Τα αντιοξειδωτικά είναι χημικές ουσίες που μπορούν να αποτρέψουν το οξειδωτικό στρες. Το οξειδωτικό στρες εμφανίζεται όταν υπάρχουν περισσότερες ελεύθερες ρίζες στο σώμα σας από τα αντιοξειδωτικά. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθή μόρια στο σώμα σας με τουλάχιστον ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο. Με την πάροδο του χρόνου, το οξειδωτικό στρες μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση διαβήτη, παχυσαρκίας, καρδιακών παθήσεων και ορισμένων τύπων καρκίνου.

Το τζίντζερ και ο κουρκουμάς περιέχουν ενώσεις με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, όπως η τζίντζερόλη, η σογκαόλη και η κουρκουμίνη. Μελέτες προτείνουν ότι αυτά τα μπαχαρικά μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη αντιοξειδωτική ικανότητα όταν συνδυάζονται.

Μείωση φλεγμονής

Η φλεγμονή είναι ένα φυσιολογικό μέρος της διαδικασίας επούλωσης, αλλά η μακροχρόνια φλεγμονή σχετίζεται με διάφορες επιπλοκές της υγείας, όπως:

Αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα

Κατάθλιψη

Διαβήτης τύπου

Νόσος Πάρκινσον

Ορισμένοι τύποι καρκίνου

Υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις

Γαστρεντερικές διαταραχές όπως η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD), συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας

Άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τα αντιοξειδωτικά του τζίντζερ και του κουρκουμά έχουν ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορεί να αποτρέψουν τη χρόνια φλεγμονή. Μια μελέτη σε ζωικά κύτταρα διαπίστωσε ότι τα shogaol (από τζίντζερ) και η κουρκουμίνη (από κουρκουμά) ήταν οι βασικές ενώσεις που βοήθησαν στη μείωση της φλεγμονής. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν αυτές οι επιδράσεις παρατηρούνται στον άνθρωπο.

Βοηθάει το ανοσοποιητικό σύστημα

Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του κουρκουμά και του τζίντζερ μπορούν αν βοηθήσουν αρκετά το ανοσοποιητικό σύστημα. Το τζίντζερ και η κουρκουμίνη - η κύρια ένωση του κουρκουμά - έχουν επίσης ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν να σκοτώσουν και να αποτρέψουν την ανάπτυξη βακτηρίων. Και τα δύο χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια ως φυσικές θεραπείες για το κρυολόγημα.

Προκαταρκτικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα εκχυλίσματα τζίντζερ μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη κρυολογήματος, να καταπραΰνουν τον πονόλαιμο και να μειώσουν τη συμφόρηση. Η κουρκουμίνη μπορεί να επηρεάσει τα λευκά αιμοσφαίρια και να βοηθήσει στην ενίσχυση της φυσικής άμυνας του ανοσοποιητικού σας.

Μειώνει τον χρόνιο πόνο

Η αντιφλεγμονώδης δράση του τζίντζερ και του κουρκουμά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πόνου που προκαλείται από τη φλεγμονή. Μια μελέτη 60 ατόμων με οστεοαρθρίτιδα γόνατος συνέκρινε τα αποτελέσματα του εκχυλίσματος κουρκουμά, του μαύρου πιπεριού και του τζίντζερ με το Aleve (ναπροξένη). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός βοτάνων ήταν εξίσου αποτελεσματικός με το Aleve στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής όταν λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα για τέσσερις εβδομάδες.

Βοηθάει στην πέψη

Το τζίντζερ χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για τη θεραπεία της ναυτίας από χημειοθεραπεία, πρωινή ναυτία, χειρουργική επέμβαση και ναυτία κίνησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ενώσεις του τζίντζερ, όπως τζίντζερλες και σογκαόλ, οι οποίες βοηθούν το στομάχι σας να αδειάζει γρηγορότερα και βελτιώνουν την πέψη.

Ο κουρκουμάς μπορεί να βοηθήσει στην παλινδρόμηση οξέος. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η κουρκουμίνη θα μπορούσε να είναι εξίσου αποτελεσματική με το Prilosec (ομεπραζόλη), έναν αναστολέα αντλίας πρωτονίων (PPI) που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πάθησης.

Υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς

Βοηθούν στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς μειώνοντας τη φλεγμονή, η οποία συνδέεται έντονα με τις καρδιακές παθήσεις. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση 2-4 γραμμαρίων φρέσκου τζίντζερ καθημερινά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Μια άλλη μελέτη παρατήρησης διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν κουρκουμά είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν από καρδιακές παθήσεις. Ο κουρκουμάς μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή στην επιβράδυνση της αθηροσκλήρωσης (συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες). Καθώς η πλάκα συσσωρεύεται, οι αρτηρίες στενεύουν, γεγονός που μειώνει τη ροή του αίματος και μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στο στήθος ή καρδιακή προσβολή.

Βοηθάει στην μείωση του βάρους

Τα αναδυόμενα στοιχεία δείχνουν ότι το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους. Μια ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών διαπίστωσε ότι η λήψη 2 γραμμαρίων συμπληρωμάτων τζίντζερ ημερησίως για περισσότερες από οκτώ εβδομάδες ήταν πιο αποτελεσματική για την απώλεια βάρους. Αυτή είναι μια πολύ πιο συμπυκνωμένη δόση από ό,τι συνήθως περιέχουν τα σφηνάκια κουρκουμά και τζίντζερ.

Μελέτες σε δοκιμαστικό σωλήνα και ζώα υποδεικνύουν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους με διάφορους τρόπους. Μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο των αναπτυσσόμενων λιποκυττάρων και να αποτρέψει το σχηματισμό νέων λιποκυττάρων. Η κουρκουμίνη μπορεί επίσης να ενισχύσει το μεταβολισμό σας και να βελτιώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη.21 Απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητά της.

Τα βήματα για να φτιάξεις το σφηνάκι κουρκουμά και τζίντζερ

Το να φτιάξετε τα δικά σας σφηνάκια κουρκουμά και τζίντζερ στο σπίτι είναι απλό. Θα χρειαστείτε ένα μπλέντερ, ένα σουρωτήρι με πετσέτα ή λεπτό πλέγμα και μικρά γυάλινα μπουκάλια, καθώς και τα ακόλουθα συστατικά:

Φρέσκο ​​τζίντζερ

Ρίζα κουρκουμά

Μαύρο πιπέρι

Ένα πορτοκάλι (προαιρετικά)

Νερό

Αφού έχετε όλα τα υλικά σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Κόψτε το τζίντζερ και τον κουρκουμά σε κομμάτια 1-2 ιντσών και ξεφλουδίστε το πορτοκάλι σας. Ενώ προαιρετικό, το πορτοκάλι προσθέτει μια νότα γλυκύτητας και μια ώθηση σε βιταμίνη C. Μια πρέζα μαύρο πιπέρι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απορρόφησης θρεπτικών συστατικών.

Βήμα 2: Προσθέστε όλα τα υλικά στο μπλέντερ σας και ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέστε περισσότερο ή λιγότερο νερό μέχρι να έχετε την επιθυμητή συνοχή.

Βήμα 3: Στραγγίστε το χυμό χρησιμοποιώντας ένα σουρωτήρι με λεπτό πλέγμα για να αφαιρέσετε τον πολτό που έχει απομείνει. Πιέστε ελαφρά τον πολτό για να βγάλετε το ζουμί.

Βήμα 4: Ρίξτε το χυμό σε μικρά γυάλινα μπουκάλια. Διατηρήστε τα στο ψυγείο για έως και πέντε ημέρες.

