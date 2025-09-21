SOS στην ενυδάτωση: Το δέρμα σου φωνάζει βοήθεια!

«Μετά τις διακοπές, πολλοί νιώθουμε ένα βάρος, φουσκωμένοι ίσως ακόμη και κουρασμένοι. Ένας από τους πιο απλούς αλλά αποτελεσματικούς τρόπους για να βοηθήσουμε το σώμα μας να βρει ξανά την ισορροπία του είναι η ενυδάτωση», εξηγεί στο star.gr, η διατροφολόγος - διαιτολόγος, Θέλεια Βασιλαντωνάκη.

Κι όταν λέμε ενυδάτωση.. εννοούμε νερό!

Το νερό δεν είναι απλώς για να ξεδιψάμε· συμμετέχει σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού όπως η αποβολή τοξινών, η καλή λειτουργία του εντέρου, η καλύτερη διάθεση το καθαρότερο δέρμα κλπ.

Μετά από μέρες με πιο αλμυρά φαγητά, αλκοόλ ή αντηλιακή αφυδάτωση, οι ανάγκες του σώματος είναι αυξημένες.

Αυτό που χρειαζόμαστε πρώτα από όλα με την επιστροφή μας από τις διακοπές είναι να δώσουμε στον οργανισμό μας την ενυδάτωση που του χρειάζεται.

10 μικρά βήματα ( Tips) ενυδάτωσης:

Ξεκίνα τη μέρα σου με 1 ποτήρι νερό. Έχε πάντα ένα μπουκάλι μαζί σου. Υπενθύμιση στο κινητό: Βάλε alarms ή apps που σε ειδοποιούν να πίνεις νερό. Χρησιμοποίησε καλαμάκι: Πολλοί πίνουν περισσότερο νερό όταν το πίνουν με καλαμάκι. Ξεκίνα με σούπες: Ελαφριές σούπες και βελουτέ είναι εξαιρετική πηγή υγρών. Φτιάξε «νερό ρουτίνας»: Συνδέσε το νερό με μια καθημερινή συνήθεια (π.χ. πάντα 1 ποτήρι πριν τον καφέ). Κρύο ή ζεστό: Αν δυσκολεύεσαι, δοκίμασε αφεψήματα χωρίς ζάχαρη (χαμομήλι, τσάι του βουνού) — μετρούν κι αυτά! Προσοχή στο αλκοόλ & καφέ: Έχουν διουρητική δράση, οπότε συνδύασέ τα με έξτρα νερό. Φάε φρούτα & λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό: αγγούρι, μαρούλι, κολοκύθι, καρπούζι, πορτοκάλι, ροδάκινο Κοίτα το χρώμα των ούρων: Είναι ο πιο απλός «δείκτης» ενυδάτωσης – θέλουμε ανοιχτό κίτρινο.



Η ενυδάτωση είναι το πρώτο βήμα για ένα υγιεινό restart!