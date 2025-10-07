Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια – Νέο ιστορικό ρεκόρ

Αύξηση άνω του 50% μέσα σε ένα χρόνο!

Οικονομια
Πηγή: πληροφορίες CNBC, AP Photo Seth Wenig
χρυσός μπάρες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκε σήμερα ο χρυσός, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά και φτάνοντας τα 4.005,80 δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Ρεκόρ όλων των εποχών στην τιμή του χρυσού!

Το πολύτιμο μέταλλο έχει ενισχυθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους, εν μέσω αναταράξεων στο διεθνές εμπορικό σκηνικό και πολιτικών παρεμβάσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που σύμφωνα με αναλυτές, προκαλούν ανησυχία για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Γιατί οι πολίτες στρέφονται στις χρυσές λίρες και στην Ελλάδα

Η άνοδος τροφοδοτείται επίσης από τη σταθερά αυξημένη ζήτηση εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών αλλά και των ιδιωτών επενδυτών, που στρέφονται στον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας.

Μπορεί ο χρυσός να συνεχίσει το «ράλι» του;

Παρά τη θεαματική πορεία του, η Bank of America απηύθυνε προειδοποίηση στους επενδυτές να επιδείξουν προσοχή, καθώς οι τιμές πλησιάζουν σε «κομβικά επίπεδα». Η τράπεζα έκανε λόγο για πιθανή «εξάντληση της ανοδικής τάσης», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθωτικών κινήσεων μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.
 

