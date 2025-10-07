Άνοιξε η γη στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι στο χωριό Φυτείες στην Αιτωλοακαρνανία, όταν διαπίστωσαν πως η γη άνοιξε και δημιουργήθηκε κρατήρας έξι μέτρων. Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στον κρατήρα τα έχουν εκκενώσει μετά από εντολή των αρμόδιων αρχών.

Όλα ξεκίνησαν στις 4:30 το πρωί όταν ένας εκκωφαντικός ήχος ξεσήκωσε τους κατοίκους οι οποίοι όταν βγήκαν στα μπαλκόνια τους δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που αντίκρισαν.

Όπως επεσήμανε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, ο θόρυβος είχε προκληθεί επειδή είχε υποχωρήσει το έδαφος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κρατήρας έξι μέτρων.

Στην περιοχή σήμανε συναγερμός ενώ στο σημείο έφτασε και γεωλόγος ο οποίος διαπίστωσε πως το έδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή είναι σαθρό ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε και λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Δόθηκε εντολή για εκκένωση των σπιτιών και το συγκεκριμένο φαινόμενο θα παρακολουθείται από τους επιστήμονες για τις επόμενες 48 ώρες. Μετά θα αποφασιστεί αν οι κάτοικοι των σπιτιών θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στην Πάτρα έπεσε ένα δέντρο στην πλατεία Όλγας

Μεγάλη ζημιά προκλήθηκε και σε πλατεία της Πάτρας όταν σε ένα κεντρικότατο δρόμο της Πάτρας στην Αγία Όλγα έπεσε ένα δέντρο.

Τέλος, ένας 45χρονος άντρας οικοδόμος χτυπήθηκε από κεραυνό αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.

