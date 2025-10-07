Άνοιξε η γη στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

Στην Πάτρα έπεσε δέντρο στην πλατεία Όλγας

07.10.25 , 15:17 Άνοιξε η γη στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι στο χωριό Φυτείες στην Αιτωλοακαρνανία, όταν διαπίστωσαν πως η γη άνοιξε και δημιουργήθηκε κρατήρας έξι μέτρων. Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στον κρατήρα τα έχουν εκκενώσει μετά από εντολή των αρμόδιων αρχών.

Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας: Ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν με λεωφορεία

Υποχώρησε το έδαφος στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας 

Υποχώρησε το έδαφος στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας/ Αποκλειστικά πλάνα του Star 

Όλα ξεκίνησαν στις 4:30 το πρωί όταν ένας εκκωφαντικός ήχος ξεσήκωσε τους κατοίκους οι οποίοι όταν βγήκαν στα μπαλκόνια τους δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που αντίκρισαν. 

Στο ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας δόθηκε εντολή εκκένωσης/ αποκλειστικές εικόνες Star

Στο ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας δόθηκε εντολή εκκένωσης/ αποκλειστικές εικόνες Star

Όπως επεσήμανε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ,  ο θόρυβος είχε προκληθεί επειδή είχε υποχωρήσει το έδαφος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κρατήρας έξι μέτρων.

Η απεσταλμένη του Star Κωνσταντίνα Τσεγγενέ

Η απεσταλμένη του Star Κωνσταντίνα Τσεγγενέ

Στην περιοχή σήμανε συναγερμός ενώ στο σημείο έφτασε και γεωλόγος ο οποίος διαπίστωσε πως το έδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή είναι σαθρό ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε και λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Άνοιξε η γη στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

Δόθηκε εντολή για εκκένωση των σπιτιών και το συγκεκριμένο φαινόμενο θα παρακολουθείται από τους επιστήμονες για τις επόμενες 48 ώρες. Μετά θα αποφασιστεί  αν οι κάτοικοι των σπιτιών θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 

Στην Πάτρα έπεσε ένα δέντρο στην πλατεία Όλγας

Στην Πάτρα έπεσε ένα δέντρο στην πλατεία Όλγας

 

Πάτρα: Πεύκο έπεσε στην πλατεία Όλγας 

Μεγάλη ζημιά προκλήθηκε και σε πλατεία της Πάτρας όταν σε ένα κεντρικότατο δρόμο της Πάτρας στην Αγία Όλγα έπεσε ένα δέντρο.
Τέλος, ένας 45χρονος άντρας οικοδόμος χτυπήθηκε από κεραυνό αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. 

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
