Φωτιά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας - Μηνύματα 112 για εκκενώσεις

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 12.08.25, 17:11
Φωτιά Στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας
Πυρκαγιά ξέσπασε στην Αιτωλοακαρνανία στην περιοχή Σταμνά. Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και από το «112» εκδόθηκε οδηγία για απομάκρυνση των κατοίκων προς το Μεσολόγγι.

Καίγεται η Δυτική Ελλάδα: Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα - Τρεις τραυματίες

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, καθώς στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη.

Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ακολούθησε νέο μήνυμα για απομάκρυνση από τις περιοχές Ανωγειατά και Παντάνασσα προς Άρτα.

 

