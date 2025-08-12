Φωτιά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας - Μηνύματα 112 για εκκενώσεις

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Αιτωλοακαρνανία στην περιοχή Σταμνά. Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και από το «112» εκδόθηκε οδηγία για απομάκρυνση των κατοίκων προς το Μεσολόγγι.
Καίγεται η Δυτική Ελλάδα: Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα - Τρεις τραυματίες
Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, καθώς στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη.
Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ακολούθησε νέο μήνυμα για απομάκρυνση από τις περιοχές Ανωγειατά και Παντάνασσα προς Άρτα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Ανωγειατά και #Παντάνασσα #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Άρτα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
