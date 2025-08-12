Φωτιά Αχαΐα: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο - Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα

Μπαράζ 112

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 21:37 Εξιτήριο για την Άριελ Κωνσταντινίδη – Λαμπερή και ευτυχισμένη με το μωρό
12.08.25 , 21:20 Φωτιά Αχαΐα: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο - Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα
12.08.25 , 20:56 Πυρκαγιά κόλαση στη Ζάκυνθο – Ο Αγαλάς στις φλόγες
12.08.25 , 20:35 Φωτιά στη Σταμνά Μεσολογγίου: Ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν με λεωφορεία
12.08.25 , 19:53 Αναζωπύρωση στη Βόλβη Θεσσαλονίκης – Μήνυμα 112 για εκκένωση
12.08.25 , 19:43 Ford Transit: Η εξέλιξη και η ιστορία ενός θρυλικού μοντέλου
12.08.25 , 19:19 Φωτιά Χίος: Απεγκλωβισμοί πολιτών από παραλίες - Νέο μήνυμα από το 112
12.08.25 , 18:58 Klavdia: Ποζάρει πάνω σε σκάφος με μαύρο μπικίνι και ασορτί γυαλιά ηλίου
12.08.25 , 18:51 Jeep Avenger: Οι πωλήσεις που ξεπέρασαν τα δεδομένα
12.08.25 , 18:30 Πύρινη κόλαση στην Αχαΐα: Στις φλόγες σπίτια, επιχειρήσεις-Τρεις τραυματίες
12.08.25 , 18:19 Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Κουράστηκα να βλέπω αυτή τη δήθεν ζωή»
12.08.25 , 18:10 Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο: Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες
12.08.25 , 17:52 Χάλανδρα Χίου: Μεγάλο το πύρινο μέτωπο - Αναφορές για καμμένα σπίτια
12.08.25 , 17:48 Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η συναυλία στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω πυρκαγιών
12.08.25 , 17:15 Έφθασε στο Λαύριο το πλοίο που έπλεε με μία μηχανή μετά από «μπλακ άουτ»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 12.08.25, 20:37
Το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πύρινη κόλαση ζει από το μεσημέρι η Δυτική Αχαϊα.Το μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο και έχει οδηγήσει τρεις συμπολίτες μας στο νοσοκομείο. Ο ένας με εγκαύματα, οι άλλοι με αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλούς δρόμους, ενώ έχουν εκκενωθεί 26 οικισμοί. 

Πύρινη κόλαση στην Αχαΐα: Στις φλόγες επιχειρήσεις, τρεις τραυματίες

Οι εικόνες που μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star Κωνσταντίνα Τσεγγενέ αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Δραματικές ώρες στην Αχαΐα - Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο

Η ανταποκρίτρια του Star Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στο πύρινο μέτωπο της Αχαϊας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραδόθηκαν στις φλόγες.

Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, το μέτωπο της φωτιάς είναι τεράστιο, φθάνοντας περίπου  τα 12 χλμ.

Δραματικές ώρες στην Αχαΐα - Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο

Τα μέτωπα της φωτιάς στην  Αχαΐα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας ενώ το 112 χτυπά διαρκώς. Κάτοικοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες των διασωστών.

Δραματικές ώρες στην Αχαΐα - Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο

Το μπαράζ μηνυμάτων για εκκενώσεις συνεχίζεται με το τελευταίο μήνυμα του 112  να καλεί τους πολίτες στις περιοχές Καμίνια, Ανεμόμυλος, Τσουκαλαίικα και Βραχναίικα να απομακρυνθούν προς την Πάτρα. 

Στη μάχη με τις φλόγες είναι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σε εγρήγορση είναι τόσο ο στρατός όσο και το Λιμενικό σε περίπτωση που χρειαστούν απεγκλωβισμοί κατοίκων από το παραλιακό μέτωπο, καθώς νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 για εκκενώσεις οικισμών προς τη θάλασσα.

Όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας Φωκίων Ζαϊμης στο Star, «αν χρειαστεί θα γίνει εκκένωση και δια θαλάσσης».

Η νύχτα προμηνύεται δύσκολη καθώς με τη δύση του ηλίου σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας

Το πύρινο μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο και στις 21:16 δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο Ηλείας.

Φωτιά Αχαΐα: Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

  • Στη νέα Εθνική οδό Πατρών- Πύργου.
  • Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου.
  • Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.
  • Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Φωτιά Αχαΐα: Σε επιφυλακή το ΕΣΥ

Με αναρτήσεις του στο “X”, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημέρωσε για την πλήρη ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στις δύο περιοχές που δοκιμάζονται σκληρά από τις πυρκαγιές, την Αχαΐα και τη Χίο.

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΑΧΑΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top