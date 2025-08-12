Φωτιά Αχαΐα: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο - Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα

Το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Πύρινη κόλαση ζει από το μεσημέρι η Δυτική Αχαϊα.Το μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο και έχει οδηγήσει τρεις συμπολίτες μας στο νοσοκομείο. Ο ένας με εγκαύματα, οι άλλοι με αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλούς δρόμους, ενώ έχουν εκκενωθεί 26 οικισμοί.

Οι εικόνες που μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star Κωνσταντίνα Τσεγγενέ αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Η ανταποκρίτρια του Star Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στο πύρινο μέτωπο της Αχαϊας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραδόθηκαν στις φλόγες.

Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, το μέτωπο της φωτιάς είναι τεράστιο, φθάνοντας περίπου τα 12 χλμ.

Τα μέτωπα της φωτιάς στην Αχαΐα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας ενώ το 112 χτυπά διαρκώς. Κάτοικοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες των διασωστών.

Το μπαράζ μηνυμάτων για εκκενώσεις συνεχίζεται με το τελευταίο μήνυμα του 112 να καλεί τους πολίτες στις περιοχές Καμίνια, Ανεμόμυλος, Τσουκαλαίικα και Βραχναίικα να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Στη μάχη με τις φλόγες είναι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σε εγρήγορση είναι τόσο ο στρατός όσο και το Λιμενικό σε περίπτωση που χρειαστούν απεγκλωβισμοί κατοίκων από το παραλιακό μέτωπο, καθώς νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 για εκκενώσεις οικισμών προς τη θάλασσα.

Όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας Φωκίων Ζαϊμης στο Star, «αν χρειαστεί θα γίνει εκκένωση και δια θαλάσσης».

Η νύχτα προμηνύεται δύσκολη καθώς με τη δύση του ηλίου σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας

Το πύρινο μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο και στις 21:16 δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο Ηλείας.

Φωτιά Αχαΐα: Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

Στη νέα Εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Φωτιά Αχαΐα: Σε επιφυλακή το ΕΣΥ

Με αναρτήσεις του στο “X”, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημέρωσε για την πλήρη ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στις δύο περιοχές που δοκιμάζονται σκληρά από τις πυρκαγιές, την Αχαΐα και τη Χίο.

Στο μέτωπο της Αχαΐας το ΠΓΝΡ είναι σε επιφυλακή και δέχεται κόσμο, όπως και τα Κέντρα Υγείας. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη πίεση όλα τα περιστατικά είναι ελαφριά. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025