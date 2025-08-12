Φωτιά τώρα σε Πρέβεζα και Άρτα - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

Δύο πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε Πρέβεζα και Άρτα, ενώ παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, μηνύματα από το 112 καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν τα χωριά τους.
Φωτιά στην παραλία Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα - Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα
Ειδικότερα, η μία φωτιά καίει σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο της Πρέβεζας και η άλλη στον Αμμότοπο της Άρτας.
Φωτιά στην Πρέβεζα- Μήνυμα για εκκένωση του χωριού Γυμνότοπος
Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Το μήνυμα που εστάλη από το 112 προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Φωτιά στην Άρτα- Μήνυμα για εκκένωση του Αμμότοπου
Για τη φωτιά στον Αμμότοπο Άρτας κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος #Άρτα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Σε μήνυμα του 112, καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Καμπή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμότοπος απομακρυνθείτε προς #Καμπή
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
