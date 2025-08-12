Φωτιά τώρα σε Πρέβεζα και Άρτα - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

Καίνε σε δασική έκταση στον Γυμνότοπο Πρέβεζας και Αμμότοπο Άρτας

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 13:45 Μητέρα σκότωσε και διαμέλισε τον γιο της, επειδή κακοποιούσε τη σύζυγό του
12.08.25 , 13:40 Σεισμός 6,1 R στην Τουρκία: 20 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο στα 5,8 R
12.08.25 , 13:34 Εύη Δρούτσα: Η εγγονή της ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στο θέατρο
12.08.25 , 13:29 O Tεμπέλης Δράκος στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
12.08.25 , 13:22 Έξαλλος ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σε παράσταση: «Ντροπή τους!»
12.08.25 , 12:55 Ξανθό μαλλί τέλος για την Ντάνη Γιαννακοπούλου - Η εντυπωσιακή αλλαγή
12.08.25 , 12:27 Γιώργος Καράβας: Αυτό είναι το ριάλιτι επιβίωσης που θα παρουσιάσει!
12.08.25 , 12:14 Λυκαβηττός: Νεαρός πήγε να βγάλει φωτογραφία και έπεσε στο κενό
12.08.25 , 12:13 Πανεύκολη σπιτική μπαγκέτα από τον MasterChef Παντελή
12.08.25 , 12:05 Το νέο trend στο μανικιούρ εμπνευσμένο από τις πετσέτες θαλάσσης
12.08.25 , 11:43 ΕΦΚΑ: Eπιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο - Ποιοι θα τις λάβουν
12.08.25 , 11:42 Παπαδημητρίου: Βουτιές στην πισίνα με τιρκουάζ μπικίνι και στιλάτο καπέλο
12.08.25 , 11:41 Θοδωρής Μαραντίνης: Με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, στα Ματογιάννια
12.08.25 , 11:27 Φωτιά τώρα σε Πρέβεζα και Άρτα - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις
12.08.25 , 11:16 Ανδρομάχη: Ποζάρει με κόκκινο μπικίνι και «ρίχνει» το Instagram
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Βασίλης Ψωμάς
Φωτιά τώρα σε Πρέβεζα και Άρτα - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις
Φωτιά στον Αμμότοπο Άρτας/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε Πρέβεζα και Άρτα, ενώ παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, μηνύματα από το 112 καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν τα χωριά τους.

Φωτιά στην παραλία Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα - Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

Ειδικότερα, η μία φωτιά καίει σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο της Πρέβεζας και η άλλη στον Αμμότοπο της Άρτας.

Φωτιά στην Πρέβεζα- Μήνυμα για εκκένωση του χωριού Γυμνότοπος

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Το μήνυμα που εστάλη από το 112 προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.

Φωτιά στην Άρτα- Μήνυμα για εκκένωση του Αμμότοπου

Για τη φωτιά στον Αμμότοπο Άρτας κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Σε μήνυμα του 112, καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Καμπή.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΠΡΕΒΕΖΑ
 |
ΑΡΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top