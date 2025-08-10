Φωτιά στην παραλία Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα - Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10/8) στην παραλία της Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή Βρυσούλα.
Στα σημεία έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση των πυρκαγιών. H πυρκαγιά θέτει σε κίνδυνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς Ρευματιά. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
