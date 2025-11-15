Aυτά είναι τα ζώδια που σαμποτάρουν την ευτυχία τους

Αναρωτιέσαι πώς γίνεται όταν έχεις ένα στόχο να κάνεις όλες τις προσπάθειες για να τον πετύχεις και να έχεις και την ισχυρή θέληση όμως τελικά να μην τα καταφέρνεις; Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί τι είναι τελικά αυτό που κάνεις λάθος και δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου; Αν ανήκεις και εσύ σε αυτή την κατηγορία και μέσα από αυτές τις γραμμές αναγνώρισες και εσύ τον εαυτό σου, σκέψου πως τελικά όταν αποτυγχάνεις μπορεί να μην σου φταίνε οι άλλοι αλλά να σαμποτάρεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου.

Το “να σαμποτάρεις” εσύ ο ίδιος την ευτυχία σου μπορεί να μην είναι απλά ένα στοιχείο του χαρακτήρα σου αλλά να ευθύνεται κατά κάποιο τρόπο και το ζώδιό σου σ΄αυτό.

Σύμφωνα με το Mylife.com.cy, για ορισμένα ζώδια, αυτή η τάση αυτοϋπονόμευσης δεν είναι απλώς μια στιγμιαία αδυναμία, αλλά ένας τρόπος συμπεριφοράς που περιορίζει την προσωπική τους εξέλιξη. Παρόλο που διαθέτουν ενέργεια, φιλοδοξία και ικανότητες, συχνά, μέσα από παρορμητικές επιλογές ή εγωιστικές αντιδράσεις, sabοτάρουν τον εαυτό τους, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες και απομακρυνόμενοι από την επιτυχία που αξίζουν.

Κριός



Ο Κριός είναι ένα ζώδιο γεμάτο ενέργεια, πάθος και θάρρος. Είναι αυτός που τολμά εκεί που οι άλλοι διστάζουν και κινείται με αποφασιστικότητα προς τους στόχους του. Ωστόσο, αυτή η ορμή συχνά γίνεται παγίδα. Δρα πριν σκεφτεί, αναζητά άμεσα αποτελέσματα και θέλει να έχει τον έλεγχο σε κάθε βήμα. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνει, μπορεί να προκαλεί εντάσεις, να παίρνει λανθασμένες αποφάσεις ή να εξαντλεί τον εαυτό του στην προσπάθεια να φτάσει πιο γρήγορα στον προορισμό του.

Όταν ο Κριός μάθει να επιβραδύνει, να αφουγκράζεται τους γύρω του και να δίνει χρόνο στα πράγματα να εξελιχθούν, τότε η δυναμική του αποκτά βάθος και διάρκεια. Η υπομονή και η συνειδητή δράση δεν περιορίζουν τη δύναμή του, αλλά την ενισχύουν. Έτσι, η φλόγα του παύει να τον καίει και αρχίζει πραγματικά να τον φωτίζει.

Λέων

Ο Λέων είναι γεννημένος για να ξεχωρίζει. Διαθέτει αυτοπεποίθηση, γενναιοδωρία και φυσική λάμψη που μαγνητίζει τους γύρω του. Όμως, η ανάγκη του να αποδεικνύει διαρκώς την αξία του και να έχει τον έλεγχο μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιό του. Η υπερηφάνια και η δυσκολία του να δεχτεί την κριτική συχνά τον απομονώνουν, ενώ η τάση του να τα κάνει όλα μόνος του περιορίζει την εξέλιξή του.

Όταν ο Λέων μάθει να εμπιστεύεται περισσότερο, να ακούει με ανοιχτή καρδιά και να χαίρεται για τις επιτυχίες των γύρω του, τότε η παρουσία του γίνεται ακόμα πιο φωτεινή.



Πηγή: Mylife.com.cy