Aυτά είναι τα τρία ζώδια που βρίσκουν τον έρωτα

Ποιους ευνοεί η αντίθεσης Άρη - Ουρανού στις 4 Νοεμβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 18:16 Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα
10.11.25 , 18:00 Οι εξαιρέσεις στα νέα όρια ηλικίας: Πρόωρη σύνταξη για γονείς ανηλίκων
10.11.25 , 17:41 Aυτά είναι τα τρία ζώδια που βρίσκουν τον έρωτα
10.11.25 , 17:36 Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
10.11.25 , 17:23 Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια της κόρης τους, Εύας
10.11.25 , 17:12 Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο
10.11.25 , 17:08 Φόρος από ΕΕ στα μικρά δέματα με στόχο εταιρείες της Κίνας
10.11.25 , 16:40 Mε ποιον έγινε έξαλλος ο Μουρίνιο;
10.11.25 , 16:28 Emilia Vodos: Ο έρωτας, το My style Rocks και η Καραβάτου
10.11.25 , 16:27 «Την αγαπούσα τη μάνα μου. Δεν την βίασα»: Ισόβια στον μητροκτόνο
10.11.25 , 16:02 GNTM: «Στο κόκκινο» ο ανταγωνισμός - «Στο πλατό θα γίνει σφαγή»
10.11.25 , 15:56 Παναγιώτης Καραΐσκος: Από Χρήστης Ναρκωτικών, Πρώτος Στον Μαραθώνιο
10.11.25 , 15:48 Δεύτερη φορά μαμά η Ειρήνη: Νίκησε τον καρκίνο & έκανε μεταμόσχευση ωοθηκών
10.11.25 , 15:42 Φάρμα: Η αρχηγία του Δημήτρη αλλάζει τις ισορροπίες στην πράσινη ομάδα
10.11.25 , 15:27 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημόσια στήριξη στην Ιωάννα Τούνη για τη δίκη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Δεύτερη φορά μαμά η Ειρήνη: Νίκησε τον καρκίνο & έκανε μεταμόσχευση ωοθηκών
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Και επώνυμοι στο πελατολόγιο του YouTuber ιερέα με τα ναρκωτικά
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Τα τρία ζώδια που βρίσκουν τον έρωτα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αστρολογική συγκυρία της αντίθεσης Άρη - Ουρανού στις 4 Νοεμβρίου 2025 δεν περνά απαρατήρητη. Αν και πρόκειται για μια έντονη, ανατρεπτική όψη, αυτή τη φορά λειτουργεί ως ένας «καθαρισμός»: σπάει τα συναισθηματικά εμπόδια, διαλύει τη στασιμότητα και φέρνει νέα πνοή στις ανθρώπινες σχέσεις.

Τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα: Σε ποια ζώδια φέρνει έντονα πάθη

Ταύρος

Η όψη αυτή σε αγγίζει βαθιά, Ταύρε, καθώς ο Ουρανός βρίσκεται ήδη στο ζώδιό σου. Η σταθερότητά σου δοκιμάζεται, όμως αυτή η δοκιμασία κρύβει μια αναγέννηση. Τις πρώτες ημέρες του Νοέμβρη, ένα ξαφνικό γεγονός - ίσως μια νέα γνωριμία ή ένα μήνυμα από το παρελθόν - θα σε βγάλει από τη ρουτίνα και θα σε κάνει να νιώσεις ξανά ζωντανός. Η μοναξιά που σε συνόδευε, σχεδόν από συνήθεια, αρχίζει να διαλύεται. Στη θέση της έρχεται η αίσθηση της σύνδεσης και η πίστη πως μπορείς να ξεκινήσεις από την αρχή. Το σύμπαν σου λέει καθαρά: μην φοβάσαι να αλλάξεις, γιατί αυτή η αλλαγή είναι το εισιτήριο για μια νέα, πιο γεμάτη ζωή.

Σκορπιός

Η ένταση της όψης Άρη - Ουρανού σπάει τα ψυχικά δεσμά που σε κρατούσαν σε απόσταση, Σκορπιέ. Η μοναχικότητα, που κάποτε λειτουργούσε ως προστασία, τώρα μοιάζει περιττή και βαριά. Στις πρώτες ημέρες του Νοέμβρη, μια απρόσμενη συνάντηση θα ανατρέψει όσα πίστευες για τις σχέσεις. Ένα βλέμμα, μια συνομιλία, μια τυχαία στιγμή θα σου θυμίσουν ότι η μοναξιά ήταν μια φάση και ίσως τώρα είναι μια καλή στιγμή να την αφήσεις πίσω σου. Η ελπίδα επιστρέφει, μαζί με τη διάθεση για αμοιβαιότητα. Από εκεί που ένιωθες μόνος, τώρα νιώθεις έτοιμος να αγαπήσεις ξανά.

Αιγόκερως

Για εσένα, Αιγόκερε, η αντίθεση Άρη - Ουρανού σηματοδοτεί το τέλος της σιωπηλής αντοχής. Είσαι από τους ανθρώπους που κρατούν τα συναισθήματα για τον εαυτό τους, προτιμώντας τη σταθερότητα από το ρίσκο. Όμως το σύμπαν έχει άλλα σχέδια. Γύρω στις 4 Νοεμβρίου, κάποιος θα σε αιφνιδιάσει με τη στάση του. Μια φράση, μια πράξη, μια κίνηση τρυφερότητας θα σε συγκινήσει και θα σου θυμίσει πως η ζωή είναι πιο πλούσια όταν τη μοιράζεσαι. Από εδώ και πέρα, η διαδρομή σου φωτίζεται από νέες σχέσεις και μια βαθύτερη αίσθηση ότι ανήκεις.

Επιμέλεια: ΜyLife Team
Πηγή: mylife.com.cy 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top