Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (458-471), η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 17 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Γεννάδιος.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Noεμβρίου

Ο Γεννάδιος υπήρξε προηγούμενος πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και διαδέχθηκε στο θρόνο του Πατριαρχείου τον Ανατόλιο. Υπήρξε λόγιος ιεράρχης και διακρίθηκε για την αυστηρότητα του βίου του, την παραδειγματική ταπεινότητά του και το ορθόδοξο φρόνημά του.

Το 471 παραιτήθηκε από το πατριαρχικό αξίωμα για λόγους υγείας και όρισε ως διάδοχό του τον πρεσβύτερο Ακάκιο, άνθρωπο του περιβάλλοντός του. Ο ίδιος επισκέφθηκε ως απλός μοναχός τους Αγίους Τόπους και κατόπιν την Κύπρο. Εκεί, περιπλανώμενος στην περιοχή της Πάφου, αναζητώντας το ασκητήριο του Αγίου Ιλαρίωνος, πέθανε από το πολύ κρύο.

«Μύστης των ευσεβών δογμάτων, φύλαξ και θεσμοθέτης των εκκλησιαστικών κανόνων», σύμφωνα με το εγκώμιο του Νεοφύτου του Εγκλείστου, ο Γεννάδιος καταπολέμησε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού και γι’ αυτό τιμάται από την Εκκλησία ως άγιος.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Γεννάδιος, Γενάδιος

 


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:08 και θα δύσει στις 18:12. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 04 λεπτά.

Σελήνη 27 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Πρόωρου Τοκετού

H Παγκόσμια Ημέρα Πρόωρου Τοκετού (World Prematurity Day) καθιερώθηκε το 2010 με πρωτοβουλία του «Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Φροντίδα των Νεογνών» («The European Foundation for the Care of Newborn Infants») και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου. Στις μέρες μας, οι επιπλοκές από πρόωρο τοκετό αποτελούν τη δεύτερη πιο κοινή αιτία θανάτων παιδιών κάτω των 5 ετών. Περίπου 1 εκατομμύριο πρόωρα παιδιά χάνουν τη ζωή τους ετησίως από αιτίες που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να προληφθούν.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων παιδιών κάτω των πέντε ετών μειώθηκε από 12 εκατομμύρια το 1990 σε 6,9 εκατομμύρια το 2011. Ωστόσο, κατά μέσο όρο περίπου 2.600 πρόωρα παιδιά εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε μέρα.

Κάθε χρόνο 15 εκατομμύρια μωρά γεννιούνται πρόωρα. Περίπου το 40% του συνόλου των θανάτων κάτω των 5 ετών συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των πρώτων 28 ημερών της ζωής. Ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών προκύπτει από επιπλοκές που σχετίζονται με τον πρόωρο τοκετό (πριν από τις 37 συμπληρωμένες εβδομάδες) ή από επιπλοκές κατά τον τοκετό.

Πάνω από το 60% των πρόωρων γεννήσεων συμβαίνουν στην Αφρική και τη Νότια Ασία, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα. Στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά περιλαμβάνονται η Βραζιλία, η Ινδία, η Νιγηρία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Πλέον, η επιστήμη διαθέτει τα μέσα για να σωθεί πάνω από το 75% των πρόωρων βρεφών που χάνονται κάθε χρόνο. Όπως υποστηρίζει ο δρ. Mickey Chopra, υπεύθυνος του Τομέα Υγείας της UNICEF: «Τα κράτη πρέπει να αναλάβουν δράση για την πρόληψη των θανάτων πρόωρων βρεφών. Αυτό που χρειάζεται είναι η καλή φροντίδα για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, καθώς και η κατάλληλη θεραπεία και αγωγή για τα νεογνά. Για παράδειγμα, η διαδεδομένη χρήση Προγεννητικών Κορτικοστεροειδών (ANCs) - τα οποία βοηθούν τα νεογνά να αναπνεύσουν - θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή περισσότερων από 400.000 πρόωρων βρεφών κάθε χρόνο».

