Περιστέρι: Βίντεο - ντοκουμέντο με άγριο ξυλοδαρμό 13χρονης

Σοκ προκαλεί βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 13χρονης μαθήτριας από συνομήλική της στο Περιστέρι.

Το περιστατικό είναι μόνο ένα από τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων, τα οποία –σύμφωνα με την Αστυνομία– έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η ανήλικη δράστης στριμώχνει τη 13χρονη στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας, με αφορμή –όπως αναφέρουν πληροφορίες– ένα αγόρι. Η εικόνα της ανήλικης που φτύνει, χτυπά και κλωτσά το θύμα, ενώ οι φίλες της γελούν και καταγράφουν τη σκηνή, σοκάρει ακόμη και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς. Η 13χρονη, εγκλωβισμένη, δεν έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει, δεχόμενη ανελέητα χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Κύμα βίας σε όλη τη χώρα – Συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Το επεισόδιο στο Περιστέρι δεν είναι μεμονωμένο. Στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έξι ανήλικες συνελήφθησαν κατηγορούμενες ότι ξυλοκόπησαν δύο κορίτσια 13 ετών για ασήμαντη αφορμή. Οι εικόνες θυμίζουν ολοένα και συχνότερα σκηνές οργανωμένης βίας, με ομάδες ανηλίκων να επιτίθενται σε συνομηλίκους τους μέσα και έξω από σχολεία.

19 περιστατικά στην Πάτρα σε μόλις δύο μήνες

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Πάτρα, όπου το τελευταίο δίμηνο έχουν καταγραφεί 19 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Το πιο πρόσφατο αφορά τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από έναν 17χρονο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρίου.

Οι αρχές εκφράζουν ισχυρή ανησυχία για την έκταση του φαινομένου, σημειώνοντας ότι πλέον οι συμπλοκές ανηλίκων αποτελούν σχεδόν καθημερινότητα.

Τα στατιστικά που τρομάζουν – 7.000 υποθέσεις από Ιανουάριο έως Οκτώβριο

Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 είναι αποκαλυπτικά:

7.000+ υποθέσεις με ανήλικους δράστες

50% αύξηση σε περιστατικά συμπλοκών σε σχέση με το προηγούμενο έτος

190 υποθέσεις σωματικής βλάβης σε αδύναμα άτομα, αυξημένες κατά 239%

800 ανήλικοι κάθε χρόνο μεταφέρονται σε νοσοκομεία λόγω ξυλοδαρμών μέσα ή έξω από σχολεία

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν αφορά μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια γενικευμένη έξαρση βίαιης συμπεριφοράς σε πολύ μικρές ηλικίες.

Τι λένε οι ειδικοί – Η εξοικείωση με τη βία και η έλλειψη ορίων

Η κοινωνική ψυχολόγος Μανουσία Κυπραίου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, εξηγεί ότι τα παιδιά έχουν πλέον πολλαπλά ερεθίσματα που τα αποπροσανατολίζουν. Όπως αναφέρει: «Τα βιντεοπαιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο δημιουργούν εξοικείωση με τη βία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ εικονικής και πραγματικής πραγματικότητας. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Στα σχολεία, πολλοί εκπαιδευτικοί αδυνατούν να θέσουν αποτελεσματικά όρια ή να διαχειριστούν συγκρούσεις. Η έλλειψη ενσυναίσθησης ενισχύεται όταν τα παιδιά έρχονται συχνά σε επαφή με βίαια πρότυπα».

Η ειδικός υπογραμμίζει την ανάγκη για οργανωμένα προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, καθώς η κατάσταση πλέον έχει σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις.