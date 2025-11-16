Τηλεφωνικές απάτες: Drones κατέγραψαν καρέ καρέ την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

«Παρίσταναν» υπαλλήλους ΔΕΗ, λογιστές, ακόμη και αστυνομικούς

Εντυπωσιακές εικόνες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία δράσης κατέγραψε το drone της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες και πιο συντονισμένες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

Σπείρα Ρομά με «λεία» 7,5 εκατ. ευρώ: Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού

Πάνοπλοι άνδρες της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας εισέβαλαν ταυτόχρονα σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική και την Κόρινθο, εξαρθρώνοντας ένα από τα πιο δραστήρια κυκλώματα τηλεφωνικών απατών με λεία που ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τηλεφωνικές απάτες: Drones κατέγραψαν καρέ καρέ τη μεγαλύτερη επιχείρηση

Η εισβολή πριν ξημερώσει – 400 αστυνομικοί περικυκλώνουν «άβατα»

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star από τα drones φαίνονται ταυτόχρονες κινήσεις αστυνομικών δυνάμεων σε πολλαπλά σημεία. Πριν ακόμη ξημερώσει, οι δράστες πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο.

Περισσότεροι από 400 πάνοπλοι αστυνομικοί, χωρισμένοι σε επιχειρησιακές ομάδες, περικυκλώνουν παραπήγματα και ύποπτες εγκαταστάσεις που αποτελούσαν για μήνες τον «πυρήνα» του κυκλώματος. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με 45 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 96 ακόμη άτομα.

Ο τρόπος δράσης – «Παρίσταναν» υπαλλήλους ΔΕΗ, λογιστές, ακόμη και αστυνομικούς

Το κύκλωμα φέρεται να είχε αποσπάσει τεράστια χρηματικά ποσά από εκατοντάδες ανυποψίαστα θύματα. Τα μέλη του κυκλώματος εμφανίζονταν ως:

υπάλληλοι της ΔΕΗ,

λογιστές,

αστυνομικοί,

τεχνικοί ή στελέχη δημόσιων υπηρεσιών,

πείθοντας κυρίως ηλικιωμένους ότι αντιμετωπίζουν υποτιθέμενη οικονομική ή τεχνική εκκρεμότητα και έπρεπε να πληρώσουν άμεσα.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε 8 καταυλισμούς, όπου βρέθηκαν δεκάδες κινητά, σημειώσεις, ρούχα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν στις απάτες.

Καρέ καρέ η εξαπάτηση – 9 λεπτά ήταν αρκετά

Σε ένα από τα βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται μέλος της σπείρας να προσεγγίζει το σπίτι ηλικιωμένης. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, φωτογραφίζει την πόρτα ώστε οι τηλεφωνητές να έχουν εικόνα του χώρου.

Την ίδια στιγμή, η γυναίκα μιλάει στο τηλέφωνο με τους «συνεργούς» του που την έχουν πείσει ότι πρόκειται για τεχνικό που θα τη βοηθήσει με δήθεν πρόβλημα στο ρεύμα.

Μόλις ανοίγει την πόρτα, ο δράστης μπαίνει μέσα και μέσα σε 9 λεπτά αρπάζει ό,τι πολύτιμο εντοπίζει, φεύγοντας «σαν κύριος».

150 επιχειρησιακά κινητά – 40 τηλεφωνητές καθημερινά

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημηγλίδου, η οργάνωση διέθετε: πάνω από 150 επιχειρησιακά κινητά, 40 τηλεφωνητές που πραγματοποιούσαν καθημερινά δεκάδες κλήσεις, άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας, υψηλή τεχνογνωσία στη χρήση συσκευών και στο σύστημα παρακολούθησης των «στόχων».

Με αυτούς τους μεθοδικούς τρόπους, η σπείρα κατάφερε να εξαπατήσει 1.089 πολίτες και να υφαρπάξει τις οικονομίες μιας ζωής.

Ζούσαν πλουσιοπάροχα – αγορές ακινήτων και ακριβά αυτοκίνητα

Τα χρήματα που αποσπούσαν από τα θύματα κατέληγαν σε αγορές: αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Πολλά από αυτά έχουν ήδη δεσμευθεί από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.

