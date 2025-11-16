IQ 160: Η Μουρίκη «σκάει» τη βόμβα της στον Καλατζή

Έφτασε η στιγμή για τον Καλατζή να μάθει το μεγάλο μυστικό της Πηνελόπης Μουρίκη, το οποίο μέχρι τώρα κρατούσε καλά φυλαγμένο.

Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να του αποκαλύψει πως είναι έγκυος, ήρθε επιτελούς η ώρα να μάθει όλη την αλήθεια.

Ο Αργύρης επισκέπτεται απροειδοποίητα τη Μουρίκη στο σπίτι της, για να της πει ένα ευχάριστο νέο. Εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά της, με την αμηχανία στο βλέμμα της να φανερώνει την έκπληξή της. Της ανακοινώνει ότι επιστρέφει στο Ανθρωποκτονιών, με τη Μουρίκη να σχολιάζει «Η Σοφία θα καταχαρεί και ο Γιώργος δηλαδή πάρτι θα κάνει».

IQ 160: Η Μουρίκη αποκάλυψε στον Καλατζή το μεγάλο της μυστικό

Ο Αργύρης εκφράζει την επιθυμία να κάνουν μια νέα αρχή σε επαγγελματικό επίπεδο και της ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να μπουν όρια μεταξύ τους, ώστε να μη διαταραχθεί ξανά η σχέση τους.

Όσο ο Καλατζής μιλούσε. η Μουρίκη πυροδοτούσε τη «βόμβα»,η οποία «έσκασε» μόλις ολοκλήρωσε όσα είχε να της πει. «Τελείωσες; Να σε ενημερώσω κι εγώ τώρα; Είμαι έγκυος και το παιδί είναι μάλλον δικό σου», του λέει.

IQ 160: Το σοκ του Καλατζή μόλις μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Μουρίκη

Εκείνος μένει στήλη άλατος, νιώθοντας να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. «Τι είπε;» αναρωτιέται συνεχώς, χωρίς όμως να παίρνει καμία απάντηση.

