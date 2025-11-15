Τα επαγγελματικά Dongfeng και Wuling στην Ελλάδα

Η P J Condellis S.A., ένας από τους κορυφαίους ομίλους στον χώρο των αγροτικών μηχανημάτων,

μηχανημάτων έργου, επαγγελματικών οχημάτων και λιπαντικών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη νέα

στρατηγική συνεργασία της με τη SenseMotor για την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των

επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων Dongfeng και Wuling στην Ελληνική αγορά.

Η SenseMotor, επίσημος εκπρόσωπος των Dongfeng και Wuling-Linxys New Energy Vehicles για την

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμμετείχε από κοινού με την P J Condellis S.A. στην έκθεση Cargo Van & Truck Expo 2025, παρουσιάζοντας τη νέα γενιά ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων που συνδυάζουν αποδοτικότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα.

Η Dongfeng Motor Corporation, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οχημάτων παγκοσμίως, διαθέτει ευρύ χαρτοφυλάκιο φορτηγών και επαγγελματικών λύσεων με ισχυρή παρουσία σεπάνω από 100 χώρες. Η Wuling, μέλος του ομίλου SAIC–GM–Wuling, αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων διεθνώς.

Η P J Condellis S.A., με ιστορία πλέον των 100 ετών στην αντιπροσώπευση και υποστήριξη κορυφαίων

διεθνών κατασκευαστών όπως IVECO, New Holland, Case IH, Case Construction, Bomag, Petronas κ.α.

ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, προσφέροντας

επιπλέον μία νέα, ολοκληρωμένη σειρά βιώσιμων και προσιτών λύσεων κινητικότητας.

