IQ 160: Η Μουρίκη καλωσορίζει τον Καλατζή πίσω στο Ανθρωποκτονιών

Στο νέο επεισόδιο της αστυκωμικής σειράς «IQ 160», που θα προβληθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 22:10 στο Star, η Πηνελόπη Μουρίκη καλωσορίζει τον Καλατζή πίσω στο Ανθρωποκτονιών.

Εκείνος, ωστόσο, δεν δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος για την επιστροφή του, καθώς προσπαθεί ακόμη να διαχειριστεί το ενδεχόμενο να γίνει σε λίγους μήνες πατέρας.

IQ 160: Ο Καλατζής δε θυμάται τίποτα από το «μοιραίο» βράδυ

Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί νέες προστριβές στη σχέση του με τη Μουρίκη. Ο ίδιος έχει κενά μνήμης σχετικά με εκείνη τη νύχτα, όταν με τη συνάδελφό του ήρθαν πιο κοντά. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έγινε κάτι μεταξύ μας εκείνο το βράδυ και να μην το θυμάμαι», ξεκαθαρίζει.

Στο μυαλό της Μουρίκη επικρατεί χάος. Ξέρει πως πρέπει επιτέλους να βάλει τάξη στη ζωή της, ξεκινώντας από το πιο κρίσιμο: να μάθει ποιος είναι ο πατέρας του μωρού που περιμένει.

